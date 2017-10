Maryline, c'est l'histoire d'une femme, d'une femme modeste, d'une blessure.

Maryline de Guillaume Gallienne © Gaumont

Maryline est une épopée, celle d'une femme qui n'a pas les mots pour se défendre. Celle d'une actrice qui l'est devenue malgré tout. Elle ne deviendra jamais Monroe, restera toujours une Norma Jean, modeste et franche, solitaire et touchante.

Après une enfance dans un petit village de province dans une maison aux volets clos, entre une mère alcoolique et un père violent, qui ne reçoivent jamais personne, elle "monte à Paris" pour devenir comédienne.

Maryline / Thierry Valletoux

Son visage, marqué de silences, intrigue. Elle va connaître tout ce que ce métier peut avoir d'humiliant lors du tournage d'un gros film réalisé par un immense metteur en scène aussi talentueux que tyrannique.

On la retrouve alcoolique à son tour, dans un rectorat à trier des papiers comme on travaille à l'usine.

Maryline / Thierry Valletoux

Mais le métier la rattrape. Grâce à des rencontres de personnes bienveillantes, elle va s'en sortir, de l'alcool, de la peur des mots et des autres. Ce qui aurait pu être sa vie deviendra une oeuvre, dans laquelle elle y jouera le rôle principal, toujours avec force, mystère et modestie.

Maryline / Thierry Valletoux

Avec Adeline d'Hermy, Vanessa Paradis, Alice Pol, Eric Ruf, Xavier Beauvois, Lars Edinger, Pascale Arbillot et Clotilde Mollet.