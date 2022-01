Vingt ans après la sortie du premier film, Lana Wachowski signe, seule cette fois, le 4e opus de la saga "Matrix". Neo est de retour dans la Matrice, différente et plus mystérieuse peut-être qu'hier. Mais, globalement les critiques du Masque regrettent ce qu'ils appellent "une bouillie scénaristique très mauvaise"…

"Matrix" a-t-il réussi sa résurrection avec ce 4e opus de la saga réalisé par Lana Wachowski ? Les critiques du Masque & la Plume © Warner Bros

Le film présenté par Jérôme Garcin

Le quatrième volet de la saga Matrice, 18 ans après les événements de "Matrix Révolution", Thomas A. Anderson alias Neo, vit à San Francisco. Il raconte ses rêves à un psychiatre qui lui prescrit des pilules bleues. Il repart à la recherche du lapin blanc et rencontre un certain Morpheus, qui lui offre le choix entre rester dans la matrice et prendre son envol.

Nicolas Schaller regrette "une bouillie scénaristique et opportuniste"

"On a l'impression que, dans le cinéma, avec les sœurs Wachowski, il y a eu un avant/après. Il y a eu une sorte de libération dans leur cinéma qui m'a assez réjoui, notamment dans "Cloud Atlas", qui a osé un mélange très Queer des genres, qui est allé puiser dans une imagerie très sombre, une écriture très sérielle et qui avait, en même temps, un discours émancipateur et progressiste vraiment fort.

Là, malheureusement - contrairement au premier "Matrix" qui reprenait vraiment l'imagerie du film noir, synthétisait près de 30-40 ans de science fiction tout en prévoyant la forme à venir du cinéma de science fiction en mélangeant les arts martiaux, "un effet bullet time" (mouvements d'action ralentis) révolutionnaire pour l'époque - c'est tout l'inverse dans ce 4e opus… On a une explosion de couleurs ; on n'est plus du tout dans les souterrains mais à l'air libre en pleine nature…

Tout est au service d'une espèce de bouillie scénaristique.

Au début, on croit qu'on va assister à un remake très méta du premier : on reprend les mêmes scènes, les mêmes situations, mais jouées par des personnages qui sont comme des petits fans qui sont à la recherche de leur idole…

Cependant, le casting prône beaucoup plus la diversité, avec une jeune fille aux cheveux bleus, très androgyne. C'est très positif, mais le film n'en fait rien… Il mélange - comme ça a été le cas dans les derniers épisodes de "Star Wars" - des personnages et des héros en les rappelant au rôle des légendes passées".

Le film part sur plein de pistes différentes qui ne donnent jamais rien. Il y a un trop grand opportunisme.

Camille Nevers a trouvé le film "très attachant et magnifique" tant il signe "une autocritique de la saga"

"D'autant que Lana Wachowski était toute seule cette fois-ci, sans sa sœur. Dans ce 4e opus, j'aime bien la façon dont elle refuse de rejouer au jeu.

Le film relève d'un retour sur soi magnifique, parfaitement incarné par un Keanu Reeves non-impératif, à l'opposé de ce que la saga pouvait revêtir autrefois.

Le personnage de Keanu Reeves ne veut plus retourner dans le monde réel. Il entend rester avec sa pilule bleue, sans l'amour de sa vie, parce qu'il a vieilli, parce que son jeu l'a dépassé. Je trouve ça vraiment magnifique !

Quant à la deuxième partie, où on est vraiment plus dans la fan zone, avec le vieillissement, exprimé par des mouvements beaucoup plus épurés. ll n'y a presque plus d'art martial. Il ne bouge plus, il n'a plus envie, il est plus vieux.

Il y a quelque chose de très beau aussi sur le côté amoureux. La mélancolie est décidément toujours autant bouleversante. Lana signe cette fois une autocritique réussie de l'idéologie de la saga, qui est vraiment hyper intéressante".

Xavier Leherpeur est "déçu" et regrette une "bouillasse pas très jolie à regarder"

"Dites-vous bien une chose. Quand vous voyez Keanu Reeves les cheveux longs dans un film, n'y allez pas, il est raté… Pourtant je suis un fan des sœurs Wachowski depuis la première image. Leur travail sur la cinétique est passionnant mais, là, je ne parviens pas à le retrouver.

Je suis vraiment déçu par la forme.

Le début m'enthousiasme, avec un hommage au film noir, avec la pluie. Et puis, peu à peu, Lana s'est prise d'amour pour une espèce de système de ralenti accéléré que je ne trouve pas très beau. Même dans un ralenti, elle accélère les images, ce qui produit une bouillasse qui n'est pas très jolie à regarder.

J'ai l'impression que c'est un reboot en forme de pilote. La fin peut quand même nous annoncer une nouvelle franchise différente et plus émancipée".

En revanche, j'aime bien son casting très LGBT, très affranchi de tout.

Pierre Murat trouve la saga "inepte" et a trouvé cet épisode "très très mauvais"

"Matrix" ça m'a toujours barbé ! Je trouve ça inepte, béta, sans intérêt aucun… Même si j'ai très envie de revoir les films précédents à l'aune de la transidentité, cet opus-là m'a saisi pendant les 20 premières minutes, le temps des retrouvailles et de la dose romantique, mais après ça devient absolument n'importe quoi !

C'est de la bouillie. Ça n'a absolument aucun intérêt. C'est très très très mauvais.

D'ailleurs, j'ai vu que l'autre sœur, Lilly Wachowski, qui n'avait pas co-signé, a dit qu'elle ne l'avait pas réalisé parce que c'était comme remettre les vieilles chaussures et qu'elle ne voulait pas cela. Je pense qu'elle avait raison…".

Le film

🎧 Écoutez l'ensemble des critiques échangées à propos de ce film sur le plateau du Masque et la Plume :

9 min "Matrix Resurrections" de Lana Wachowski Par Jérôme Garcin

