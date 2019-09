Un drame sur l’amitié et l’identité.

Matthias et Maxime © shayne laverdiere

Deux amis d’enfance s’embrassent pour les besoins d’un court métrage amateur. Suite à ce baiser d’apparence anodine, un doute récurrent s’installe, confrontant les deux garçons à leurs préférences, bouleversant l'équilibre de leur cercle social et, bientôt, leurs existences.

En 2009, à la Quinzaine des Réalisateurs, Xavier Dolan se fait connaître à l’échelle internationale lors de la première de son premier long-métrage J’ai tué ma mère, qu’il écrit, met en scène et autoproduit en plus d’y tenir le rôle principal. Il signe par la suite sept longs-métrages entre 2010 et 2019 : Les Amours Imaginaires et Laurence Anyways, Tom à la ferme, Mommy, Juste la fin du monde, Ma vie avec John F. Donovan et Matthias et Maxime (sortie en salles le 16 octobre 2019).

Matthias et Maxime / shayne laverdiere

Lui-même à l’affiche de son nouveau film, Xavier Dolan filme à Montréal et réunit une pléiade d’acteurs uniquement québécois, composé d’Anne Dorval, Gabriel D’Almeida Freitas, Pier-Luc Funk…

L’amitié, pièce centrale de son long métrage Matthias et Maxime côtoie les thèmes de prédilection chers à Xavier Dolan l’identité sexuelle et l’amour fou.

Je crois qu’au fond, davantage que de faire des films, dans la deuxième moitié de ma vingtaine, je me suis fait des amis. Matthias et Maxime parle d’amitiés comme celles-là. Dans un autre monde, et dans une autre histoire. Où de jeunes gens de différentes origines, différentes classes, arrivent à un certain âge et, au tournant d’une époque et de ses grands questionnements, se demandent comme moi où est bien leur place.

Xavier Dolan, 9 avril 2019

Matthias et Maxime / shayne laverdiere

►►► Distribution

Un film de Xavier Dolan

Avec Gabriel D’Almeida Freitas, Xavier Dolan, Pier-Luc Funk, Samuel Gauthier, Antoine Pilon, Anne Dorval, Adib Alkhalidey, Micheline Bernard, Marilyn Castonguay et Catherine Brunet