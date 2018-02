Plus de quatre ans après le triomphe de La Vie d'Adèle, Abdellatif Kechiche est de retour avec Mektoub my Love.

Mektoub, my love : canto uno d’Abdellatif Kechiche © Pathé Films

Sète, 1994.

Amin, apprenti scénariste installé à Paris, retourne un été dans sa ville natale, pour retrouver famille et amis d’enfance. Accompagné de son cousin Tony et de sa meilleure amie Ophélie, Amin passe son temps entre le restaurant de spécialités tunisiennes tenu par ses parents, les bars de quartier, et la plage fréquentée par les filles en vacances.

Fasciné par les nombreuses figures féminines qui l’entourent, Amin reste en retrait et contemple ces sirènes de l’été, contrairement à son cousin qui se jette dans l’ivresse des corps. Mais quand vient le temps d’aimer, seul le destin - le mektoub - peut décider.

Abdellatif Kechiche filme une jeunesse sensuelle où la montée du désir se fraie un chemin entre attente et patience.

La volupté est l’un des personnages clés à côté de Shaïn Boumedine, Ophélie Bau, Salim Kechiouche, Lou Luttiau, Alexia Chardard et Hafsia Herzi dirigés par un réalisateur sensible à l’attrait de la beauté, concentré sur ses actrices et acteurs.

Scénario d’Abdellatif Kechiche et Ghalya Lacroix - D'après La blessure, la vraie de François Bégaudeau

