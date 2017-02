De nombreux courriers sont arrivés pour sélectionner ce 27e prix du "Masque et la Plume", décerné ce dimanche. Ce prix est en deux parties : le meilleur film français et le meilleur film étranger. Penchons-nous ici sur les films étrangers.

Impossible de citer tous les films plébiscités par les auditeurs, mais évoquons ici les dix premiers retenus, à commencer par le grand vainqueur du palmarès de cette année…

Le prix du film étranger des auditeurs du Masque et la Plume est attribué à la Palme d’or du dernier festival de Cannes : Moi, Daniel Blake de Ken Loach, qui décrit l’absurdité du Pôle Emploi britannique. (et France Inter était partenaire de ce film)

Danièle Heymann : « Ce qui est incroyable, c’est la véracité de ce film »

À noter que Ken Loach avait déjà reçu un prix du Masque, en 1996, pour Land and Freedom.

Un père fait à peu près tout y compris le pire pour libérer sa fille du libéralisme (un film France Inter là aussi).

Au Masque, tous n'ont pas aimé... Pierre Murat :

Un film qui se trouve fort bien placé dans ce palmarès du Prix du Masque alors qu’il n’est sorti que le 14 décembre !

Pierre Murat :

Très émouvant, très belle histoire, avec un acteur, Casey Affleck, qui est favori aux Oscar et j’espère qu’il l’aura.

Un sentiment partagé par Eric Neuhoff qui estime que le film est « un chef d’œuvre absolu ».

Avec Cate Blanchett et Rooney Mara (et c'est là aussi un film France Inter)

Pierre Murat :

Tout ce que fait Todd Haynes est très provoquant, sous une forme esthétique, glacée et très brûlante.

Eric Neuhoff ajoute :

Une mère essaie de renouer le contact avec sa fille qui a claqué la porte il y a plus de 12 ans (film France Inter). Danièle Heymann :

Un grand beau mélo trébuchant et sombre…

Le film se déroule dans les années 1930 en Corée, alors que le pays vit encore sous la colonisation japonaise.

Un film que Pierre Murat a trouvé « Trop élégant, trop maniéré ».

Une adaptation de la pièce de Jean-Luc Lagarce avec Gaspard Ulliel, Nathalie Baye, Vincent Cassel, Léa Seydoux et Marion Cotillard. Le film a reçu le Grand Prix au dernier festival Cannes (et c'est aussi un film France Inter)

Pierre Murat :

Là vraiment j’ai été bouleversé parce que je trouve que sa façon de diriger, de gros plans en gros plans, on peut ne pas aimer ça mais il y a un style !

Une femme se remémore sa vie dans un immeuble en front de mer, où elle fait au sens propre, de la résistance (film France Inter)

Danièle Heymann :

Le film d'art martiaux, qui se déroule sous la dynastie Tang, décrit le destin de Nie Yinniang, justicière experte en arts martiaux qui a pour mission d'éliminer les tyrans.

Pierre Murat :

Un film dont on a envie d’avoir chaque plan sur des toiles et de les mettre sur ses murs tellement c’est beau. C’est incompréhensible mais on s’en fout.