L'actrice britannique Diana Rigg est décédée à l'âge de 82 ans, rapporte son agent ce jeudi. Elle avait incarné Emma Peel dans la série culte des années 1960 "Chapeau melon et bottes de cuir" et plus récemment le personnage d'Olenna Tyrell dans "Game of Thrones".

L'actrice Diana Rigg était notamment connue pour son rôle d'Emma Peel dans la série "Chapeau melon et bottes de cuir". © AFP / Joel Saget

Emma Peel s'en est allée. Diana Rigg, qui incarnait le personnage dans la série "Chapeau melon et bottes de cuir" est décédée d'un cancer à l'âge de 82 ans, annonce ce jeudi son agent.

"Nous avons l'immense tristesse de vous annoncer que Diana Rigg est morte paisiblement, tôt ce matin", a indiqué son agent Simon Beresford dans un communiqué, précisant que son décès avait eu lieu "chez elle, entourée de sa famille".

De "Chapeau melon" à "Game of Thrones" en passant par James Bond

Diana Rigg naît en 1938 dans le comté de Yorkshire, au Royaume-Uni. Elle fait ses débuts au théâtre et comptera une longue carrière sur les planches. Elle se spécialise dans les pièces classiques et dramatiques, mais aussi le registre shakespearien dans les années 50 à 70. Ses interprétations de Médée dans la pièce éponyme d'Euripide, et de Mère Courage de Bertolt Brecht, lui valent plusieurs prestigieuses distinctions.

Elle est devenue connue du grand public pour ses rôles au cinéma et à la télévision. Elle incarnera avec humour et charme Emma Peel dans les saisons 4 et 5 de la mythique série des années 60 "Chapeau melon et bottes de cuir", ce qui lui vaudra une renommée mondiale.

En 1969, elle donne la réplique à James Bond, dans "Au service secret de Sa Majesté", et sera même la seule épouse (à l'écran) de l'agent 007, alors incarné par George Lazenby.

À partir de 2013, Diana Rigg devient un personnage récurrent de la série "Game of Thrones" de la troisième à la septième saison en incarnant Olenna Tyrell, la redoutable grand-mère de Margaery. Surnommée la "Reine des épines", elle était appréciée des fans pour ses répliques mordantes et son fort caractère.