"Du grand n'importe quoi", "une mise en scène pataude", "un des pires 007", "d'un politiquement correct absolu à consommer avec modération"… Dans ce 5e et dernier film de la série des James Bond incarné par Daniel Craig, l'espion au service de sa majesté a essuyé de sévères critiques de la part du Masque & la Plume !

L'acteur Daniel Craig tire sa révérence et incarne James Bond pour la dernière fois dans "Mourir peut attendre" de Cary Joji Fukunaga (2021) © Universal Picture international France

Le film présenté par Jérôme Garcin

La 25e adaptation de James Bond, le personnage inventé par Ian Fleming. La dernière avec le sixième titulaire du rôle de 007, l'espion de Sa Majesté Daniel Craig. Un film de 2h45 où notre agent secret croit être rangé des voitures et pouvoir se reposer à la Jamaïque cinq ans après avoir coulé à Materas, dans les Pouilles, avec Madeleine Swann, (Léa Seydoux). Mais voici que son ami de la CIA, Félix Leiter, l'appelle à l'aide pour libérer un scientifique qui vient d'être kidnappé par le SPECTRE, avec une nouvelle recrue incarnée par Lashana Lynch et affublée du même 007.

Il va affronter Rami Malek dans le rôle du méchant, d'ailleurs surnommé Lucifer, patron d'un labo high tech situé sur une île déserte où se prépare une terrible arme bactériologique. Le seul problème, c'est que - pour moi - il n'a absolument rien de méchant.

Le film passe par Cuba, la Norvège, l'Italie, la Jamaïque, Londres, et la musique est signée Hans Zimmer, avec en prime, une chanson de Billie Eilish. Un film très long et très crépusculaire. Daniel Craig ressemble de plus en plus à Poutine.

Pour Sophie Avon, "ils ont tellement voulu en faire que, à l'arrivée, c'est du grand n'importe quoi"

À vouloir trop intégrer les enjeux et les attentes de l'époque, le film est pour Sophie une suite d'incohérences qui ne donnent pas envie au spectateur de croire aux personnages.

SA : "Je n'ai pas trouvé ça forcément très déplaisant, mais il y a beaucoup de choses qui me gênent.

La dimension ludique du film me paraît avoir complètement disparue. Daniel Craig n'est pas un joyeux de nature depuis le début, mais là, il est particulièrement sinistre.

Un aspect fourre-tout. On insère vraiment le plus de choses possibles… On remplit la barque avec de tout pour satisfaire tous les publics.

Il y a des bonnes et belles scènes d'action, c'est graphique et de ce point de vue-là, c'est maîtrisé.

Mais les scénaristes transforment presque les personnages en marionnettes.

Je n'ai rien contre le fait que notre ami James Bond tombe amoureux, mais à condition que le couple qu'il forme avec Léa Seydoux soit un peu crédible ! Ce couple, je n'y crois pas du tout et j'ai le sentiment que les scénaristes non plus.

On a l'impression que la production a ployé le film pour essayer de répondre aux injonctions, aux attentes de l'époque, pour essayer d'aller contre les stéréotypes de personnages. Mais si c'est pour faire un peu n'importe quoi et rendre les choses contradictoires et sans ambivalence, pour répondre à un marketing et cocher les cases, eh bien à un moment on a besoin quand même de se raccrocher à quelque chose d'un peu cohérent !

Le film met de tout et perd sa cohérence.

L'acteur Daniel Craig dans "Mourir peut attendre" de Cary Joji Fukunaga (2021) / Universal Pictures International France

Xavier Leherpeur le compare aux James Bond de Roger Moore… Soit le pire de la série selon lui.

Après "Casino Royale" et "Skyfall" qui étaient ses deux meilleurs de la série, ce final de la série Daniel Craig est une vraie déception aux yeux de Xavier Leherpeur, qui déplore la persistance de certains codes anciens qui survivent encore à James Bond.

XL : "Concernant tous les éventuels spoiler, tout avait été filtré sur Internet depuis deux ans. On savait tout depuis le début, avant même de voir le film.

Ils brassent beaucoup de choses et sont même allés chercher de vieilles figures ancestrales et archétypales de James Bond… Le film se termine par la chanson de John Barry, "We Have All the Time in the World" chantée par Louis Armstrong. Soit la bande originale du film "Au service secret de sa majesté" (1969) comme pour faire référence à ce James Bond (incarné à l'époque par George Lazenby) qui tombait amoureux de l'actrice Diana Rigg, dont le personnage est ensuite assassiné au cours du film.

La mise en scène est pataude avec des problèmes d'amorce dans la plupart des scènes d'action qui ne font que les ralentir. Pourquoi aller chercher ce savant russe, dont l'accent est tellement daté… Puis cette nouvelle James Bond Girl… Je ne parle pas de la nouvelle 007 (Lashana Lynch), qui cumule vraiment tout le politiquement correct, mais du personnage incarné par Ana de Armas qui, dès qu'elle voit James Bond (et pourtant il ne reste pas grand chose de Daniel Craig…) fait tout tomber ! Elle a droit à une scène sublime dans le bar, mais si vous allez faire pipi, vous revenez dans le film sans plus jamais la voir après.

Daniel Craig, dont j'aimais le détachement par rapport au personnage de James Bond… Là, il ne se baisse même pas pendant les scènes de fusillade ! Heureusement, il a face à lui des bras cassés qui tirent dans tous les sens, quand lui ne tire qu'une balle et tue dix personnes.

Il y a un moment, on se demande si ce n'est pas comme à l'époque des Roger Moore, soit les pires films, ceux auxquels on ne croyait absolument rien car il y a une indifférence similaire au personnage qui n'est plus intéressante du tout. "

L'actrice Léa Seydoux dans "Mourir peut attendre" de Cary Joji Fukunaga (2021) / Universal Pictures international France

Éric Neuhoff regrette "un James Bond trop politiquement correct, à consommer avec modération"

Pour le critique, James Bond a disparu il y a bien longtemps :

EN : "Le temps de ce film c'est bien le premier problème. Ensuite, ils sont quatre ou cinq scénaristes à s'être mis sur le coup, ce qui sent déjà très mauvais…

S'il y a toujours quand même la séquence de présentation où on entend le "Bond… James Bond", s'il trempe encore vaguement ses lèvres dans la vodka martini, ils ont effacé toutes les aspérités de James Bond, devenu d'un politiquement correct absolu. Il rencontre la fameuse cubaine, qui est belle à se damner, mais alors là, il ne se passe rien du tout. Pas question qu'il l'approche.

Heureusement, on retrouve quand même l'Aston Martin grise métallisée. Celle des débuts, fabuleuse. Mais, encore, je suis sûr qu'ils en ont fait une bagnole hybride pour être là aussi dans l'air du temps !

Mais, sinon, c'est comme le film, c'est à consommer avec modération.

C'est un garçon devenu très sage…

C'est un film où on regarde sa montre…

Je pense que, la prochaine fois, Daniel Craig sera remplacé par Sandrine Rousseau

Pierre Murat, contrarié d'être le seul à avoir aimé et salue "un James Bond romanesque"

Seul contre toutes et tous, le critique a eu la malchance de s'exprimer le dernier, et le courage de sauver à lui seul ce qui pouvait encore l'être :

PM : C'est d'une telle mauvaise foi… Vous détestez James Bond, c'est votre droit !

Je reconnais que c'est long mais je m'emmerde beaucoup moins dans ce James Bond qu'avec "Dune"…

Je crois que le grand problème du film, c'est ce que les scénaristes ont fait du personnage de Léa Seydoux qui est là justement pour embourgeoiser James Bond. On a droit à un premier fantasme, un souvenir qui n'est pas intéressant. C'est quand ils s'éloignent que le film commence, avec l'épisode de Cuba formidablement fait, filmé et monté.

Le personnage de Ana de Armas est très intéressant parce que, justement, elle amène cette fantaisie qui manque à Léa Seydoux. On retrouve là tout l'intérêt de James Bond.

Il est évident que ce qu'ils ont voulu faire, c'est un James Bond romanesque et romantique.

L'actrice Léa Seydoux et l'acteur Daniel Craig dans "Mourir peut attendre" (2021) / DANJAQ

