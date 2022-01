Une fable sombre dans l'univers obscur et glauque des foires aux monstres des années 1940

Nightmare Alley © 2021 20TH CENTURY STUDIOS TOUS DROITS RESERVES

En résumé : Alors qu’il traverse une mauvaise passe, le charismatique Stanton Carlisle débarque dans une foire itinérante et parvient à s’attirer les bonnes grâces d’une voyante, Zeena, et de son mari Pete, une ancienne gloire du mentalisme. S’initiant auprès d’eux, il voit là un moyen de décrocher son ticket pour le succès et décide d’utiliser ses nouveaux talents pour arnaquer l’élite de la bonne société new-yorkaise des années 40. Avec la vertueuse et fidèle Molly à ses côtés, Stanton se met à échafauder un plan pour escroquer un homme aussi puissant que dangereux. Pour cela, il va recevoir l’aide d’une mystérieuse psychiatre, Lilith, qui pourrait bien se révéler la plus redoutable de ses adversaires…

Le processus pour jouer Lilith consistait à découvrir chaque jour un nouveau secret, profond et effrayant. Il y a beaucoup de blessures sous son apparence calme et parfaite. Elle est un loup solitaire, c’est même là que Stan et elle se rejoignent. Tous deux fuient leur passé et ils captent cette similitude l’un chez l’autre.

Cate Blanchett

Au départ, Stanton Carlisle n’est littéralement personne. C’est juste un homme qui fuit un passé douloureux. Dans sa tentative désespérée à couper les ponts avec ses origines, il décide de se joindre à une troupe itinérante de forains. Il va devenir un membre de ce qui est un monde en soi. Ici, aucune question n’est posée et personne ne se soucie de savoir qui vous étiez avant tant que vous êtes motivé. Stanton va rapidement prendre de l’importance au sein de la troupe, puis son ascension se poursuit jusqu’aux échelons supérieurs de la société américaine, le tout dans le contexte de la Grande Dépression américaine.

Une fois qu’il a compris à quel point il peut tirer profit de l’illusion et de la tromperie, Stanton ne revient plus en arrière. Si ce thème s’applique à l’Amérique actuelle, Guillermo del Toro et Kim Morgan ont également imprégné leur scénario de l’ambiance de l’Amérique post-Dépression. Le film se déroule en 1939, alors que le pays est confronté à de profondes divisions. Guillermo del Toro observe : « Cette période a été à bien des égards celle de la naissance de l’Amérique moderne. »

Raconter une histoire sur le destin et l’humanité m’intéressait énormément. Stanton Carlisle est un homme qui se voit offrir tout ce qu’il faut pour changer de vie. Il a autour de lui des gens qui croient en lui, qui l’aiment et lui font confiance. Mais sa soif de réussite est telle, son orgueil si démesuré qu’ils finissent par l’en détourner.

Guillermo del Toro

Guillermo del Toro et Kim Morgan se sont non seulement inspirés des descriptions saisissantes de William Lindsay Gresham, l'auteur du livre, pour créer un monde carnavalesque fascinant, mais aussi de l’un des films les plus controversés du début du XXe siècle, aujourd’hui devenu un classique : FREAKS de Tod Browning. Ce drame de 1932 - une histoire de vengeance - mettait en scène un groupe d’êtres difformes interprétés par de véritables phénomènes et artistes de cirque, dans ce qui était alors considéré comme un film d’horreur scandaleux qui s’aventurait en territoire interdit.

À cette époque sans télévision, la fête foraine itinérante était le divertissement pour tous par excellence, un spectacle vivant qui venait au plus près de chez vous. Les forains transformaient les champs boueux des campagnes et des petites villes en promesses de merveilles, apportant une touche de magie à des vies pénibles. S’ils proposaient au public des histoires, du spectacle, des attractions voire des jeux séduisants, il n’en demeure pas moins que sous la peinture et les lumières, ceux-ci étaient souvent exploités et traités de façon inhumaine. En dépit de conditions difficiles, pour ces personnes qui autrement se seraient retrouvées en marge de la société, ces fêtes foraines constituaient bien souvent un moyen de trouver sa place et de vivre intégrées à une communauté.

Guillermo del Toro et Kim Morgan se sont également penchés sur l’histoire de l’attraction du geek, qui prend une signification particulière dans Nightmare Alley. Bien qu’interdit dans plusieurs États, ce numéro était souvent la plus importante source de revenus d’un spectacle forain itinérant, et la vérité qui se cache derrière lui est très troublante. Guillermo del Toro souligne : « Il est important que ce film se déroule après la Première Guerre mondiale car de nombreux soldats revenaient de la guerre affligés d’addictions. Certains de ces toxicomanes sont devenus ce que l’on appelait des geeks : ils étaient prêts à égorger, décapiter ou manger des animaux vivants pour se procurer leur dose de poison. »

Les geeks étaient généralement des drogués à l’opium ou des alcooliques prêts à tout pour éviter le manque. Ils étaient au plus bas dans la hiérarchie de la troupe, méprisés et plaints même par les forains. Tapi dans les ruelles sombres au cœur de la nuit, le geek représente la déchéance et tout ce que Stanton craint pour lui-même…

Stanton est un homme brisé qui a appris à mentir pour obtenir ce qu’il veut. Il s’efforce de ne jamais montrer sa vraie nature. C’est un personnage changeant, volatil, qui se transforme au gré des circonstances.

Guillermo del Toro

