Après "La forme de l'eau", Guillermo del Toro opte pour le fantastique noir où il est question de charlatanisme dans un univers aussi cauchemardesque que carnavalesque. Avec en tête d'affiche Bradley Cooper et Cate Blanchett. Une partie des critiques a été bluffée. Quand l'autre s'est plutôt ennuyée.

Cate Blanchett et Bradley Cooper à l'affiche de "Nightmare Alley" le tout nouveau film de Guillermo del Toro © Kerry Hayes/2021 20th Century Studios

Le film présenté par Jérôme Garcin

D'après le roman de William Lindsay Gresham, déjà porté à l'écran en 1947 sous le titre "Le Charlatan" par Edmund Goulding avec Tyrone Power dont le rôle revient ici à Bradley Cooper, entouré notamment de Cate Blanchett, Rooney Mara, Willem Dafoe, Toni Collette, Bradley Cooper.

Stanton est un forain, prétendument mentaliste dans ses spectacles truqués. On est dans les années 1930-1940, et tout ce jeu-là va se retourner contre lui lorsqu'il s'associe à une psychiatre incarnée par Cate Blanchett, plus dangereuse que lui.

Pour afficher ce contenu Youtube, vous devez accepter les cookies Publicité.



Ces cookies permettent à nos partenaires de vous proposer des publicités et des contenus personnalisés en fonction de votre navigation, de votre profil et de vos centres d'intérêt. J'autorise Gérer mes choix

Pour Eva Bettan, "c'est un film qui ne parvient jamais à faire vivre son univers"

EB : "C'est un film construit en deux temps. Le temps du cirque forain, puis celui où cet escroc va chez les riches pour les tromper grâce à trois femmes. Toni Collette, pour ce qui est de ses manipulations ; Rooney Mara, pour l'histoire d'amour. Puis Cate Blanchett, plus forte que lui, psychanalyste qui va le manipuler à son tour.

Il y a beaucoup de choses dans ce film dont une atmosphère, ou l'idée que même dans l'escroquerie, il y a des limites, des choses qu'on n'a pas le droit de faire.

Il y a de très belles choses, il arrive à créer un univers mais sans arriver à le faire vivre. Le film ne procure aucune émotion.

Ce n'est pas un film de manipulation digne de ce nom. Là, il nous montre les coulisses du spectacle, mais on n'en tire pas un plaisir particulier. Pour ce qui est de Cate Blanchett, elle est une sorte de pastiche ou d'archétype de femme fatale, certes mais on a l'impression d'être à 2000 km d'elle…"

Xavier Leherpeur salue "un film noir passionnant !"

XL : "C'est un film noir sur la manipulation. Les films noirs ne m'ont jamais fait frissonner ou particulièrement ému. Ce que j'aime chez eux, c'est le jeu intellectuel qu'ils me procurent, le labyrinthe dans lequel ils me projettent, les faux semblants.

De la préparation à l'exécution de l'artifice, c'est absolument passionnant. Un grand film noir, ténébreux et mystérieux qui fonctionne du début jusqu'à la fin.

J'aime la manière avec laquelle Guillermo del Toro s'empare de ce roman pour nous raconter que deux mondes vivent à côté de l'autre, tout en continuant à créer du fantastique, de l'ésotérique, du mystique et du mystérieux. Ça raconte aussi notre époque bourrée de fake news, de manipulations".

Un film d'une beauté folle, un peu à la manière de Tim Burton

Camille Nevers regrette "un film trop lisse qui se rapproche d'un Tim Burton sans inspiration"

CN : "Je me suis un peu moins ennuyée qu'avec "La forme de l'eau" (2017) même si l'histoire est ici beaucoup plus passionnante. A l'époque, c'était déjà un film assez étrange dans sa modernité noire d'après-guerre (1947). Il y avait quelque chose de très noir et original déjà dans cette façon de marier le monde forain et le monde de la psychanalyse. Cette noirceur des personnages se retrouve encore plus dans le film de Guillermo del Toro.

Le film est très noir mais d'une morne plaine absolue. S'il n'y a rien à reprocher, ça reste très lisse…

Cette fois, c'est vraiment porté sur le charlatanisme comme comme arrivisme volontaire et assumé. Là-dessus, le film a une trajectoire presque trop dessinée. C'est du Tim Burton tardif, un peu asséché, sans inspiration, de l'ordre du cinéma hyper "designé" et archétypal".

Charlotte Lipinska bluffée par la beauté visuelle du film et la noirceur inspirée de Del Toro

CL : "Le film pourrait paraître comme une sorte de pastiche de film noir hollywoodien des années 1950 tels qu'on les connaît, mais avec des accès de violence soudains qui rendent le film beaucoup plus contemporain qu'il n'y paraît.

Qu'est-ce que c'est beau ! Même si ça manque un peu de vie, quelle beauté visuelle ! Cette noirceur m'intéresse beaucoup.

A cette première partie, de ce monde forain qui fait penser à "Freaks"" de Tod Browning, on est dans l'univers crasseux, c'est un cabinet de curiosités à ciel ouvert, mais où tout est rond. Quand à la deuxième partie, à New York, ce n'est que du rectiligne. C'est le New York Art déco de la haute bourgeoisie, avec des décors complètement dingues de façade et des tenues ultra "designées" grâce auxquels il nous est montrée cette espèce d'ascension sociale à laquelle le personnage aspire.

Cette noirceur, ce pessimisme, cette forme de fatalité dans le déterminisme social m'étonnent beaucoup de la part de Guillermo del Toro, qu'on avait connu beaucoup plus naïf avec "La forme de l'eau".

Le film

🎧 Écoutez l'ensemble des critiques échangées à propos de ce film sur le plateau du Masque et la Plume :

9 min "Nightmare Alley" de Guillermo Del Toro Par Jérôme Garcin

► Toutes les autres critiques de films du Masque et la Plume sont à retrouver ici