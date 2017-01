Les nominations pour la 89e cérémonie des Oscars sont désormais connues : Isabelle Huppert et le film d'animation franco-suisse "Ma vie de Courgette" sont finalistes.

Après avoir remporté un Golden Globe, Isabelle Huppert est finaliste pour l'Oscar de la Meilleure actrice © Maxppp / Abdelhak Senna

C'est un rituel, marqué cet année par une petite nouveauté : l'Académie des arts et des sciences du cinéma a dévoilé sa listes des nommés pour la 89e cérémonie des Oscars ce mardi, à 5h18 très précises, heure de Los Angeles (14h18 heure française), et pour la première fois, en streaming sur Internet. Si l'avantage est à la comédie musicale de Damien Chazelle, "La La Land", qui fait la course en tête avec 14 nominations, des Français tirent aussi leur épingle du jeu.

Isabelle Huppert, nommée dans la catégorie Meilleur actrice

Elle a déjà remporté le Golden Globe de la Meilleure actrice dans un film dramatique le 8 janvier dernier : Isabelle Huppert pourrait décrocher une autre précieuse statuette le 26 février prochain : l'actrice française de 63 ans est nommée dans la catégorie Meilleure actrice pour la 89e cérémonie des Oscars, pour sa prestation dans "Elle", du réalisateur Paul Verhoeven. Dans ce thriller transgressif, adaptation d'un roman de Philippe Djian, Isabelle Huppert interprète une femme violée qui, loin de s'effondrer, va traquer son agresseur, se lancer dans un jeu érotique, masochiste avec lui.

"C’est une immense joie, la reconnaissance d’un certain cinéma français" - Isabelle Huppert

"C’est une immense joie que ce film soit arrivé jusque-là", réagit Isabelle Huppert, au micro d’Éva Bettan. "C’est proprement extraordinaire, ce film de Paul Verhoeven, je l’aime infiniment, mais ce n’était pas évident de l’emmener jusque-là : il est ambitieux, il peut être mal compris, et c’est la preuve qu’il porte en lui quelque chose qui dépasse ce malentendu."

Écouter

" C’est la reconnaissance aussi d’un certain cinéma français, celui que j’aime, celui qu’on aime", ajoute la comédienne. Pour elle, les Oscars ont "quelque chose de différent, dans la mesure où c’est un événement retentissant. Après, il y a de nombreux films et de nombreuses personnes qui ne passent pas forcément par-là, et ne sont pas moins digne de compter, mais bien sûr, que c’est important."

Elle fera concurrence pour la statuette à Amy Adams, qui joue une linguiste confrontée à des extra-terrestres dans "Premier contact", à Natalie Portman, qui incarne la veuve du président assassiné John F. Kennedy dans "Jackie", Emma Stone qui incarne une actrice en devenir qui tombe amoureuse dans "La La Land", Meryl Streep en cantatrice qui chante faux dans "Florence Foster Jenkins", et Ruth Negga, nommée pour "Loving", où elle forme avec Joël Edgerton un couple mixte dans l'Amérique ségrégationniste des années 1950.

Si Isabelle Huppert est sacrée, elle deviendra la troisième Française à recevoir l'Oscar de la Meilleur actrice, après Simone Signoret, pour "Les chemins de la haute ville" en 1960, et Marion Cotillard, sacrée pour "La Môme", en 2008 - la quatrième si on inclut l'actrice américaine d'origine française Claudette Colbert, récompensée pour "New-York - Miami" en 1935.

En tout, douze Françaises ont déjà été nommées dans la catégorie meilleure actrice : Leslie Caron, Anouk Aimée, Marie-Christine Barrault, Isabelle Adjani, Catherine Deneuve, Kristin Scott Thomas, Juliette Binoche, Emmanuelle Riva ont échoué à recevoir la précieuse statuette.

"Ma vie de Courgette" finaliste dans la catégorie Meilleur film d'animation

"Ma vie de Courgette", film franco-suisse du réalisateur Claude Barras s'inspire du roman " Autobiographie d'une courgette", de Gilles Paris. Réalisé avec des marionnettes en stop-motion, il conte l'histoire de Courgette, petit garçon de 9 ans, envoyé en foyer pour enfants après être devenu orphelin.

Une co-production française figure dans la catégorie Meilleur film étranger : le film iranien "Le Client", réalisé par Asghar Farhadi, nommés aux côtés de "Mr. Ove" (Suède); "Tanna" (Australie); "Toni Erdmann" (Allemagne), et "Les Oubliés" (Danemark).

Sont nommés dans la catégorie Meilleur film :

"Premier contact", de Denis Villeneuve

"Fences", de Denzel Washington

"Tu ne tueras point", de Mel Gibson

"Comancheria", de David Mackenzie

"Les figures de l'ombre", de Theodore Melfi

"La La Land", de Denis Villeneuve

"Lion", de Garth Davis

"Manchester by the Sea", de Kenneth Lonergan

"Moonlight"de Barry Jenkins

Dans la catégorie Meilleur réalisateur :

Denis Villeneuve, pour "Premier contact"

Mel Gibson, pour "Tu ne tueras point"

Damien Chazelle, pour "La La Land"

Kenneth Lonergan, pour "Manchester by the Sea"

Barry Jenkins, pour "Moonlight"

Dans la catégorie Meilleur acteur :

Casey Affleck, pour "Manchester by the Sea"

Andrew Garfield, pour "Tu ne tueras point"

Ryan Gosling, pour "La La Land"

Viggo Mortensen, pour "Captain Fantastic"

Denzel Washington, pour "Fences"

Vous retrouvez la liste complète des nominations pour la 89e cérémonie des Oscars ici.