Le film réalisé par Jane Campion et sorti sur Netflix mène la course dans les nominations de la 94e cérémonie des Oscars, qui aura lieu le 27 mars. Aucun film français n'est en lice.

Les Oscars reviennent cette année au Dolby Theatre, après une édition 2021 espacée dans plusieurs lieux © AFP / Mark RALSTON

La cérémonie avant la cérémonie avait lieu mardi. Les comédiens Leslie Jordan et Tracee Ellis Ross ont animé, pendant une demi-heure, l’annonce des nominations en vue de la cérémonie des Oscars qui aura lieu le 27 mars prochain, un mois après les César français, avec une date légèrement retardée en raison des Jeux Olympiques d’hiver.

Deuxième nomination pour Jane Campion, une première historique

Le film qui collecte le plus de nominations est un film qui n’est sorti en France que sur Netflix : "The Power of the Dog", réalisé par Jane Campion. Cette histoire adaptée du roman de Thomas Savage, avec Benedict Cumberbatch et Kirsten Dunst, est nommé dans 12 catégories, dont celles du meilleur film, de la meilleure réalisation, du meilleur acteur pour Cumberbatch, et des meilleurs seconds rôles masculin (Jesse Plemons) et féminin (Kirsten Dunst).

Le film a déjà rapporté à Jane Campion le Lion d’argent de la meilleure réalisatrice à la Mostra de Venise, et trois Golden Globes. Vingt-huit ans après "La Leçon de piano", elle est la première réalisatrice à obtenir une seconde nomination dans cette catégorie.

Attendu de longue date, "Dune" de Denis Villeneuve est quant à lui nommé dix fois, mais deux fois dans les catégories majeures ("meilleur film" et "meilleure adaptation"), le reste des nominations revenant à des catégories techniques (meilleure photographie, meilleur son, meilleurs costumes, etc.).

Après Cannes, "Drive my car" en bonne place

Viennent ensuite, ex-aequo, le remake de "West Side Story" par Steven Spielberg et le film de Kenneth Brannagh "Belfast", fresque en noir et blanc inspirée de l’enfance du cinéaste en Irlande du Nord, qui n’est pas encore sorti en France : les deux films sont respectivement nommés sept fois.

Aucun film français n’a de nomination dans la catégorie du meilleur film étranger. Les Français devront se contenter d’avoir inspiré le scénario du film "Coda", adaptation américaine de "La Famille Bélier", nommé trois fois dont une pour la catégorie du meilleur film.

Inversement, le film japonais "Drive my car", déjà primé à Cannes, est aussi nommé pour les catégories meilleur film et meilleur réalisateur. Enfin, dernier fait notable, dans la catégorie "meilleur film d’animation", trois des six places sont occupées par des dessins animés de Disney : "Encanto", "Luca", et "Raya et le dernier dragon".

Les principales nominations

- Meilleur film -

"Belfast"

"CODA"

"Don't Look Up: Déni cosmique"

"Drive My Car"

"Dune"

"La Méthode Williams"

"Licorice Pizza"

"Nightmare Alley"

"The Power of the Dog"

"West Side Story"

- Meilleur réalisateur -

Kenneth Branagh, "Belfast"

Ryusuke Hamaguchi, "Drive My Car"

Paul Thomas Anderson, "Licorice Pizza"

Jane Campion, "The Power of the Dog"

Steven Spielberg, "West Side Story"

- Meilleur acteur -

Javier Bardem, "Being the Ricardos"

Benedict Cumberbatch, "The Power of the Dog"

Andrew Garfield, "tick, tick...BOOM!"

Will Smith, "La Méthode Williams"

Denzel Washington, "The Tragedy of Macbeth"

- Meilleure actrice -

Jessica Chastain, "Dans les yeux de Tammy Faye"

Olivia Colman, "The Lost Daughter"

Penelope Cruz, "Madres Paralelas"

Nicole Kidman, "Being the Ricardos"

Kristen Stewart, "Spencer"

- Meilleur acteur dans un second rôle -

Ciaran Hinds, "Belfast"

Troy Kotsur, "CODA"

Jesse Plemons, "The Power of the Dog"

JK Simmons, "Being the Ricardos"

Kodi Smit-McPhee, "The Power of the

- Meilleure actrice dans un second rôle -

Jessie Buckley, "The Lost Daughter"

Ariana DeBose, "West Side Story"

Judi Dench, "Belfast"

Kirsten Dunst, "The Power of the Dog"

Aunjanue Ellis, "La Méthode Williams"

- Meilleur film international -

"Drive My Car" (Japon)

"Flee" (Danemark)

"La Main de Dieu" (Italie)

"L'école du bout du monde" (Bhoutan)

"Julie (en 12 chapitres)" (Norvège)

- Meilleur film d'animation -

"Encanto: la fantastique famille Madrigal"

"Flee"

"Luca"

"Les Mitchell contre les machines"

"Raya et le Dernier Dragon"

- Meilleur documentaire -

"Ascension"

"Attica"

"Flee"

"Summer of Soul"

"Writing with Fire"

- Meilleur scénario original -

"Belfast"

"Don't Look Up: Déni cosmique"

"La Méthode Williams"

"Licorice Pizza"

"Julie (en 12 chapitres)"

Meilleur scénario adapté