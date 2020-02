Retrouvez l'essentiel des critiques du "Masque & la Plume" au sujet des films nominés pour les Oscars 2020 : "Parasite" de Bong Joon-ho, "Jojo Rabbit" de Taika Waititi, "Le Joker" de Todd Philips , "Les Filles du Docteur March" de Greta Gerwig, "1917" de Sam Mendès, "Once Upon a Time... in Hollywood" de Tarantino...

Oscars du meilleur film 2020 : ces 7 nominés que Le Masque & la plume a passé au crible.

"Parasite" de Bong Joon-Ho

4 oscars, dont la statuette la plus convoitée de la soirée : l'oscar du meilleur film. "Parasite" se voit également récompensé de l'oscar du meilleur réalisateur, meilleur film étranger et meilleur scénario original.

Pourtant le film n'avait convaincu que la moitié des critiques ciné présents ce jour-là au Masque & la Plume.

"Ce n'est pas un navet, mais cela ne vaut pas le délire entendu pendant Cannes" relativisait Pierre Murat. Jean-Marc Lalanne, lui, avait trouvé le scénario trop prévisible et, pour lui, "c'est un faux chef-d'œuvre" et même "un film de petit maître".

Xavier Leherpeur et Eric Neuhoff, eux, ne tarissaient pas de louanges vis-à-vis de Bong Joon-ho : "l'un des plus grands metteurs en scène" , "un gars qui a une virtuosité incroyable, il fait ce qu'il veut."

"Joker" de Todd Philips

2 oscars - Meilleur acteur / Meilleure musique de film

"C'est d'une effroyable bêtise, un scénario qui sort de nulle part. On a un clown raté avec un Joachin Phoenix qui en fait des caisses ! L'acteur fait tout le temps la même chose, c'est une catastrophe de caricature !" estimait Xavier Leherpeur sur notre antenne

"Once Upon a Time... in Hollywood" de Quentin Tarantino

2 oscars - Meilleur acteur secondaire (Brad Pitt) et meilleurs décors

"Brad Pitt forme un duo aussi épatant avec Leonardo Dicaprio que le faisaient Robert Redford et Paul Newman ! C'est certes un peu de mauvais goût, mais [...] je trouve cela assez jubilatoire" jugeait Eric Neuhoff

"1917" de Sam Mendes

3 oscars - meilleure photographie, meilleur mixage de son, meilleurs effets visuels

Sophie Avon avait clairement été emballée par le film : "J'ai été bouleversée. J'ai marché complètement, j'ai été emportée, j'ai été subjuguée par la façon dont Sam Mendes montre cette guerre-là [...] On est vraiment dans un film fantastique, produit presque par la surenchère de réalisme".

Pierre Murat, lui, regrettait : "Incontestablement, c'est un film important [...] C'est un film à voir absolument, mais qui n'est pas le grand film que j'aurais aimé voir… C'est tellement brillant, avec ces plans séquences extraordinaires, que finalement, on admire plus la prouesse technique que l'émotion qui devrait naître…"

"Jojo Rabbit" de Taika Waititi

1 Oscar - Meilleur scénario adapté

"Il y a un équilibre qui ne se fait pas entre la farce et le conte initiatique. Je suis sorti du film en me demandant à qui il s'adressait" s'étonne Jean- Marc Lalanne.

"Les Filles du Docteur March" de Greta Gerwig

1 Oscar - Meilleure création de costumes

Les critiques du Masque et la Plume n'avaient pas été emballés par cette adaptation du roman par Greta Gerwig. "Ça n'est même pas vintage, c'est poussiéreux" jugeait Xavier Leherpeur. Ce sur quoi Eva Bettan renchérissait : "On ne lui demandait pas un anachronisme ou de nous faire un brûlot féministe d'aujourd'hui, mais d'avoir une vraie lecture".

"Le Mans 66" de James Mangold

2 Oscars - Meilleur montage et meilleur montage sonore

Pour Charlotte Lipinska, la mise en scène est la grande réussite du film : "C'est un film très long, mais réalisé avec classe et panache ! 2h30, c'est quand même un peu pénible… Mais il faut quand même reconnaître qu'il y a une mise en scène extrêmement élégante, classieuse, qui fait que, pour une fois, les courses automobiles, ce n'est pas un montage survolté comme on a l'habitude de voir".

"Rocketman" de Dexter Fletcher

1 Oscar - Meilleure chanson (pour (I'm Gonna) Love Me Again)

Pourtant, à sa sortie en salles, le film n'avait pas du tout convaincu les critiques du Masque et la Plume qui l'avaient trouvé "moyen", "hideux" et "kitsch". Eric Neuhoff nuançait à l'époque, dans l'émission : "Si on aime ses chansons, on sera très content, mais, elles sont réorchestrées par l'acteur lui-même et, du coup, ne sont pas aussi bien chantées que par Elton John".