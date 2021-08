Les critiques du "Masque & la Plume" sont partagés : on retrouve dans ce film tout ce qui fait l'originalité du personnage d'OSS 117, joué par Jean Dujardin, toujours aussi drôle, et un duo qui fonctionne très bien avec Pierre Niney… mais qui afficherait, d'autre part, un humour trop lourdingue, surjoué et répétitif.

Jean Dujardin (alias Hubert Bonisseur de La Bath) dans "OSS 117 : Alerte rouge en Afrique noire" de Nicolas Bedos, 2021 © Christophe Brachet - MANDARIN PRODUCTION – GAUMONT – M6 FILMS – SCOPE PICTURES

Le film présenté par Jérôme Garcin

Revoici ce bon vieux OSS 117 après Le Caire, nid d'espions et Rio ne répond plus, de Michel Hazanavicius. C'est à Nicolas Bedos que la Gaumont a confié le troisième volet, qui se déroule en 1980, au moment où Giscard laisse son trône élyséen à Mitterrand. Notre héros, toujours aussi avantageux, toujours aussi saugrenu, a quand même pris un sacré coup de vieux. On charge Hubert Bonisseur de la Bath de se consacrer désormais à la numérisation des archives de la DGSE. En somme, l'agent secret devient un agent de bureau.

Il n'est pas si loin du Nicolas Sarkozy qu'il incarne chez Anne Fontaine dans "Présidents"

Et puis, surtout, il y a ces jeunes loups qui arrivent sur le marché de l'espionnage, parmi lesquels au OSS 1001, qui n'est autre que Pierre Niney.

Mais comme OSS 1001 a disparu en mission en Afrique, OSS 117 est appelé à la rescousse. Il reprend du service à la demande de son patron, qui est incarné par Wladimir Yordanoff, mort le 6 octobre 2020. Il doit aider un dirigeant forcément corrompu à mater des rebelles, ce qui nous vaut évidemment une rafale des blagues potaches et racistes d'un autre temps, et une image de la Françafrique, elle aussi, totalement révolue.

Et c'est ce qu'a voulu, pour s'en moquer, démontrer Nicolas Bedos dans ce troisième volet.

Charlotte Lipinska a "vraiment marché et le recommande bien volontiers !"

CL : "J'ai retrouvé l'esprit, pas forcément en termes de mise en scène, mais sur le scénario, de Jean-François Halin, qui avait écrit les deux précédents. Et, clairement, il n'a pas changé de plume.

On retrouve tout ce qui fait le sel de ce personnage qui est à la fois charmant, mais un tantinet abruti, saugrenu, décalé, très vieille France, extrêmement patriotique, plutôt ringard avec les femmes.

Ce qui fonctionne bien, c'est que, là, en l'associant à un nouveau jeune agent, on part dans du "buddy movie". On pense aux Compères ou à La chèvre de Francis Veber. Sauf que, habituellement, ce sont des duos qui fonctionnent sur une opposition de force physique. Là, pas du tout, physiquement, les deux se valent, et l'opposition, évidemment, tient sur la génération, sur l'âge. OSS 117 est assez vieillissant et il a même une petite virilité atteinte, quand arrive ce jeune loup qui ressemble à Renaud dans les années 1980. C'est plutôt rigolo et ça va lui mettre un petit coup à son ego et son orgueil.

Le tandem fonctionne très bien. Il y a tout un jeu entre les deux qui fonctionne vraiment bien

Au-delà des dialogues qui me font assez rire, je trouve qu'il y a quelque chose d'extrêmement drôle dans les silences et les regards qui se jouent entre eux. Quand OSS 117 dit quelque chose, Pierre Niney le regarde, en se demandant en permanence si 117 a bien compris ou s'il n'est pas vraiment con. Et puis, il y a une sorte de direction artistique du film assez classieuse en termes de reconstitution d'époque des années 1980 : les décors, les costumes, les paysages d'Afrique.

C'est un divertissement que je recommande bien volontiers

Eric Neuhoff l'a trouvé très agréable à voir et salue "un film qui ose beaucoup de choses"

EN : "C'est le film le plus attendu de l'année. Tous les gamins piaffent devant les affiches, ils ne vont pas être déçus car c'est à l'image du titre. Tout l'humour est là avec, peut-être, plus de longueur. Dujardin, on le sent ravi de renfiler le costume de cet espion ridicule. Il m'a fait penser plutôt à Chirac, physiquement. Je pense qu'il devrait jouer Chirac dans un prochain film !

C'est un film qui repose entièrement, comme les précédents, sur les dialogues, sur le contretemps, sur le décalage, par moments filmé comme les publicités pour les chocolats chez l'ambassadeur, les réceptions clinquantes avec les dorures partout.

On apprend un tas de trucs aussi, il y a plein d'histoires marrantes. Il y a pas mal de rythme, Dujardin se sent vraiment à l'aise. Bedos, lui, fait le boulot. Et ce Jean-François Halin, c'est quand même un des scénaristes comiques les plus doués du paysage français !

Le président dictateur qui chante "Annie aime les sucettes", moi, je trouve ça tordant. Ils osent quand même beaucoup de trucs et c'est assez agréable à voir".

Nicolas Schaller regrette "un film surproduit, avec un humour lourdingue, qui ne dure que trop longtemps"

NS : "Effectivement, Jean-François Halin est un des plus grands scénaristes de comédie mais, ici, le problème, c'est que, surtout avec OSS 117, il fait des scénarios, c'est du TNT, ça doit se manier avec finesse car c'est un humour très politiquement incorrect, qui rit beaucoup de l'époque, qui se moque de la bien-pensance. Et, là, comme ils y vont à fond, à travers le personnage d'OSS, sur les blagues racistes, c'est terrible.

C'est formidable sauf que ça nécessite un recul et une distance de mise en scène qui manque complètement

Tout ce qu'avait réussi Michel Hazanavicius dans les précédents, c'était d'avoir amené une forme de distance par rapport au personnage et par rapport à ce qui se passait. Là, il en fait carrément un héros avec lequel on sent presque qu'il est en empathie.

Bedos, son problème, c'est qu'il veut toujours trop en faire. Il veut en faire une sorte de grand enfant nostalgique, et révèle un regard empathique presque inconscient d'où un humour un peu lourdingue. C'est surproduit. Le film dure beaucoup plus longtemps que les autres et, là, au niveau de l'humour on se demande s'il n'aurait pas pu l'appeler "Qu'est-ce que OSS a fait au Bon Dieu ?".

Quand bien même il y a des idées de scénario et des répliques qui sont formidables".

Si, pour Xavier Leherpeur, "ça a de la gueule, le film est constamment systématique et répétitif"

XL : "Le vrai problème du film, c'est son effet de répétition. Les gags racistes pour dénoncer le racisme, sexistes pour dénoncer le sexisme, homophobes pour dénoncer l'homophobie font rire une première fois. Elles sont répliquées à l'identique une deuxième fois. Et, à la quatrième fois, on a envie de lui dire que c'est quand même trop. Certes, le personnage va peu à peu s'ouvrir aux mutations du monde, au point qu'il finit par s'habiller comme Pierre Niney. Il va acquérir quelques réflexes un peu moins racistes, un peu moins homophobes, un peu moins sexistes.

Il y a néanmoins un gag qui me fait beaucoup rire, c'est sa volonté permanente de ne pas être raciste, au nom de sa mauvaise conscience du blanc par rapport à l'Afrique. Rien que pour ça, je trouve que ça a de la gueule".

Alors que les répliques sont aujourd'hui lancées sur le ton de la blague pour mieux tourner en dérision les remarques sexistes, racistes et homophobes de l'époque, celles qui figurent dans la série des premiers romans, par son créateur, Jean Bruce, étaient, quant à elles, exprimées sans second degré !

🎧 Écoutez l'ensemble des critiques échangées à propos de ce film sur le plateau du Masque et la Plume :

9 min "OSS 117 : Alerte rouge en Afrique noire" de Nicolas Bedos Par Jérôme Garcin

