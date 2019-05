L'état de la société d'aujourd'hui et l'impossibilité pour des personnes de différentes classes de vivre ensemble dans une relation de symbiose…

Après Memories of murder en 2003, The Host en 2006, Mother en 2009 ou encore Snowpiercer en 2017, Bong Joon Ho revient avec Parasite, son nouveau film. Il marque le début d’une nouvelle étape dans la carrière du cinéaste coréen, sans se départir d’un mélange d’humour noir, de satire sociale, et de suspense, typique de son style.

Résumé du film

Toute la famille de Ki-taek est au chômage. Elle s’intéresse particulièrement au train de vie de la richissime famille Park. Un jour, leur fils réussit à se faire recommander pour donner des cours particuliers d’anglais chez les Park. Mais un incident se produit et les 2 familles se retrouvent mêlées, sans le savoir, à une bien étrange histoire. C’est le début d’un engrenage incontrôlable, dont personne ne sortira véritablement indemne…

À une époque où la concentration des ressources dans les mains des puissants et l’accroissement des inégalités ne montrent aucun signe de ralentissement, où de larges couches de la population mondiale se sentent de plus en plus désespérées, la tentation est grande de blâmer les autres et de promouvoir des solutions faciles et unilatérales. PARASITE propose une allégorie complexe et sincère des défis auxquels la société doit faire face dans un monde où la coexistence des classes sociales est un idéal particulièrement dur à atteindre.

Quelques mots du réalisateur :

Les protagonistes du film sont au départ les membres d’une famille ordinaire. Ce sont des personnes qui aspirent à vivre avec autrui une relation proche de la symbiose, mais cela ne fonctionne pas, ce qui les amène à devenir des parasites. J’ai pensé PARASITE comme une tragi-comédie qui dépeint l’humour, l’horreur et la tristesse qui surviennent lorsque vous voulez réunir tout le monde autour d’une même vie prospère, mais que vous vous heurtez ensuite à la réalité.

C’est avant tout un drame, mais qui est fortement imprégné du monde contemporain. Bien que l’intrigue se compose d’une série de situations incongrues, c’est une histoire qui aurait très bien pu se dérouler dans le monde réel.

Dans le monde réel, les familles Ki-taek et Park ne risqueraient jamais de se croiser. Le seul point de convergence entre les classes est autour de l’emploi, lorsque l’une est engagée en tant que domestique au service de l’autre.

Dans certains cas seulement, il arrive que les deux classes se rapprochent suffisamment pour entendre la respiration de l’autre. Dans le film, bien qu’il n’y ait aucune intention malveillante de part et d’autre, les deux classes sont entraînées dans une situation où le moindre dérapage peut provoquer une fracture irrémédiable…

J’espère juste que Parasite donnera matière à réfléchir aux spectateurs. C’est à la fois drôle, terrifiant et triste et si cela peut pousser le public à discuter du film autour d’un verre, je serais déjà comblé.