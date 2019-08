L'acteur, rendu célèbre en 1969 par le film "Easy Rider" qu'il a co-écrit et dans lequel il interprétait l'un des deux personnages principaux, est décédé à son domicile à Los Angeles des suites d'un cancer des poumons. Il avait 79 ans.

Peter Fonda a été rendu célèbre par son rôle de motard dans le film culte "Easy Rider" (1969), qu'il a co-écrit © Getty / Silver Screen Collection

Fils du grand acteur Henry Fonda. Frère de la non moins célèbre Jane Fonda, Peter Fonda restera dans l'histoire du cinéma pour son rôle de Wyatt, l'un des motard du film culte "Easy Rider" (1969), qu'il avait co-écrit et co-produit.

Il jouera ensuite dans pratiquement un film par an, sans jamais retrouver la magie de ce road movie, devenu un emblème de la génération hippie des années 1960-1970 où il partageait l'affiche avec Dennis Hopper.

En 1998, il a remporté un Golden Globe et a été nommé aux Oscars pour son rôle dans le film "L'Or de la vie" de Victor Nuñez. Son dernier film, "The Last Full Measure", avec Samuel L. Jackson, Morgan Freeman et Laurence Fishburne, doit sortir fin octobre aux États-Unis.

In honor of Peter, please raise a glass to freedom.

En l'honneur de Peter, portez-un toast à la liberté s'il vous plaît.

Le communiqué publié par la famille Fonda se termine par les mots : "Tandis que nous pleurons la perte de cet homme doux et gracieux, nous souhaitons aussi célébrer son esprit indomptable et son amour de la vie. En l'honneur de Peter, portez-un toast à la liberté s'il vous plaît".