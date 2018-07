Une création originale

D’Iron-Man à Ant-Man, Charline Roux et ses super-experts nous racontent les super-héros Marvel au cinéma. Une série de 7 épisodes proposée par Création Collective et France Inter.

Episode 1 : Marvel Cinematic Universe, quand les comics s’affichent au cinéma.

13'32 Marvel Cinematic Universe, quand les comics s’affichent au cinéma. Par Création Collective

Au commencement était le livre… Souple, coloré, illustré, ce quʼon appelait communément une BD ou comics en version non sous-titrée… peuplée de justiciers exceptionnels avec option cape uniforme et bouclier… Un beau jour de 2008, lʼun dʼeux , a quitté ses strips pour prendre vie au ciné… Iron Man, un golden boy justicier robotisé, rejoint depuis dans les salles obscures par dʼautres personnages à potentiel super … ils sʼappellent Captain America, Thor, Gardien de la Galaxie, Black Panther, Dr Strange, Spiderman, Ant Man ou Avengers quand ils sont rassemblés et sévissent avec un succès non démenti quʼils soient isolés ou groupés… Quelle est leur spécificité ciné (et éventuellement y a t-il moyen dʼintégrer lʼéquipe, sait on jamais) ? Réponse et tentative de super intégration…

Episode 2 : Marvel Tour, de la Terre au Cosmos, du Wakanda à Asgard.

14'50 Marvel Tour, de la Terre au Cosmos, du Wakanda à Asgard. Par Création Collective etFrance Inter

Voyager avec Marvel, cʼest lʼassurance du dépaysement. Ce Marvel Tour vous emmenera de la Terre à Nowhere en passant par Asgard, Titan, Nidavellir et le mythique Wakanda… Merci dʼavoir choisi notre compagnie… La multiplicité des mondes explorés par le MCU, à quoi ressemble-t-il ? Y fait-il bon vivre ? Petit guide touristique…

Episode 3 : Sciences et super-pouvoirs, entre réalité et fiction.

16'24 Sciences et super-pouvoirs, entre réalité et fiction. Par Création Collective etFrance Inter

Intégrer un groupe de super implique de lʼêtre… super… pas facile facile quand on est né sans pouvoirs particuliers, ni conditions physiques hors normes, reste donc à solliciter un autre muscle à développer : le cerveau. La science peut-elle aider les moyens (dont je fais partie) à améliorer un cv et une lettre de motivation destinés au Shield ? Il est grand temps dʼaller faire un tour dans le labo des super héros

Episode 4 : Super-héros Marvel, miroir de notre Histoire ?

13'35 Super-héros Marvel, miroir de notre Histoire? Par Création Collective etFrance Inter

10 ans dʼexistence pour le MCU, 10 ans de péripéties susceptibles dʼaccélérer le vieillissement cutané et de multiplier les cheveux blancs et les problèmes articulaires, et pourtant, nos héros ne prennent pas une ride, au propre comme au figuré, ils restent physiquement affûté et ancrés dans une réalité dont les problématiques ne sont pas sans rappeler certaines actualités que nous, commun des mortels, sommes amenés à traverser…

Episode 5 : Super-héros ou Super-vilains, à Thor ou à raison !

10'25 Super-héros ou Super-vilains, à Thor ou à raison! Par Création Collective etFrance Inter

Quitte à intégrer une équipe super, autant savoir de quel côté se ranger… Héros ou vilains? Le bien ou le mal? Et dʼailleurs tous ces méchants le sont ils vraiment? Quels intérêts servent-ils? Les leurs ou ceux dʼune cause bien plus grande? Et pourquoi pas rejoindre le côté obscur de la force? Qui sont les nemesis du MCU? Sont ils des rebelles avec une cause?

Episode 6 : Spécial Mode Marvel, costumes & accessoires de super-héros.

7'50 Spécial Mode Marvel, costumes & accessoires desuper-héros. Par Création Collective etFrance Inter

Marteau, bouclier, armure, arc, casque, et tenue qui absorbe les chocs pour en faire une force, lʼarsenal à disposition des héros du MCU semble infini… comme les batailles quʼil entraîne… Quels sont les différents supers outils dont ils bénéficient ? Quels sont leurs pouvoirs ? et surtout, où peut on sʼen procurer.

Episode 7 : Psychologie des héros Marvel, les personnages sur le divan.

15'09 Psychologie des héros Marvel, les personnages sur le divan. Par Création Collective etFrance Inter

Un grand pouvoir implique de grandes responsabilités… Et jʼajouterais peut être une évolution psycho avant distribution des pouvoirs non ? Et si je soumettais nos super héros à un super test de personnalité, qui gagnerait ? Qui est le plus drôle, le plus extraverti, le plus loyal ou le plus fragile ? allongeons les sur le divan…

Intervenants

Charline Roux / animatrice de la quotidienne dédiée à la pop culture sur France Inter, Lokiphile et Cumberbitch

Experts

Renan Cros, chroniqueur, critique cinéma/série, et professeur d’Histoire cinéma / série Olivier Delcroix / auteur du livre Les Super - héros au cinéma aux éditions Hoëbeke Xavier Fournier : auteur du livre Super - Héros: L'envers du costume aux éditions Fantask Philippe Guedj/journaliste au Point Pop, co-réalisateur du documentaire Marvel Renaissance .

Edouard Kleinpeter/ ingénieur de recherche CNRS, auteur du livre L’humain augmenté aux éditions CNRS

Roland Lehoucq / astrophysicien au CEA de Paris - Saclay

Jérémy Manesse / traducteur de comics, auteur, metteur en scène et comédien de théâtre

Hélène Valmary / Maître de conférences en Etudes cinématographiques

Mélanie Wanga / journaliste afroféministe, co-fondatrice de Quoi de meuf et du podcast Le Tchip

Equipe de production

Ecriture et Interviews : Charline Roux -

Réalisation : Jules Krot Musique originale : Sébastien Salis – Générique : France Inter

Mixage : France Inter - Chargée de production : Luna Thomas,

Production : Lionel Saguy, Eric Lainé et Eric Le Ray.

Moyens techniques : Studio L’Orangerie et Studios France Inter

Extraits de films : copyright Marvel Studios / Disney

Une production Création Collective en coproduction avec France Inter.

Autres crédits - Marvel Studios - Disney - France Inter - Création Collective.