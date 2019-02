"La dernière folie de Claire Darling" est le troisième film de fiction de la documentariste Julie Bertuccelli, d’après un roman de Lynda Rutledge. Il réunit une Catherine Deneuve aux cheveux blancs et sa fille Chiara Mastroianni, dans une très belle maison de l’Oise. Qu'en pensent les critiques du "Masque & la Plume" ?

CAtherine Deneuve dans le film de Julie Bertuccelli. "La Dernière Folie de Claire Darling" est sorti le 6 février en salles © Pyramide Distribution

Le film résumé par Jérôme Garcin

Claire Darling (Catherine Deneuve) se réveille un matin avec la conviction qu’elle va vivre sa dernière journée. Avant de disparaître, elle fait le ménage dans ses souvenirs et se débarrasse donc de tous ses meubles et objets de valeur, qu’elle décide de brader sur sa pelouse, à la manière d’un vide-grenier où se pressent tous les villageois. On prévient quand même sa fille, Marie (Chiara Mastroianni), qui débarque en urgence et retrouve une mère qu’elle n’a pas vue depuis vingt ans et qui perd la tête.

Sophie Avon est perplexe : "Je ne sais pas pourquoi mais le film ne marche pas du tout"

SA : Julie Bertuccelli est très bonne en documentaires mais dès qu'elle touche à la fiction, ça ne va pas. C'est curieux, elle arrive à filmer le réel et pas la fiction.

C'est un film adapté d'un roman anglais, et en dépit du fait qu'il y avait une matière préexistante, je trouve qu'elle rate tout. En plus, je ne sais pas très bien d'où ça vient, parce qu'il y a beaucoup de maladresses dans le film. Les allers-retours sont un peu pesants (mais en même temps il y a d'autres films où, parfois, ça marche), ce n'est pas forcément une mauvaise idée de faire jouer Alice Taglioni et Catherine Deneuve jeunes, le fait qu'il y ait Chiara Mastroianni ç'aurait pu être pas mal... Samir Guesmi (qu'on aime beaucoup) en gendarme c'est ridicule, Laure Calamy (qu'on aime aussi beaucoup), je trouve qu'elle est pas très bien là. Il y a plein de choses qui ne vont pas très bien mais il est difficile de poser un diagnostic pour dire pourquoi ça ne marche pas à ce point - parce que finalement, elle essaie de faire ce que fait aussi Valérie Bruni Tedeschi : parler de la vie qui se décante, de la fuite du temps et des émotions...

Bref, tout ce qui fait la vie dans ce que ça a de plus tenu, de plus invisible, etc. Dieu sait que c'est difficile à faire, mais ça ne marche pas du tout ! Je ne sais pas pourquoi mais le film ne marche pas du tout.

Pour Michel Ciment : "Le film ne marche pas"

MC : Le film ne marche pas en particulier à cause des retours en arrière qui sont complètement insignifiants. Je ne sais pas si la vie imite l'art, mais Catherine Deneuve a récemment vendu aux enchères ses vêtements Saint-Laurent. Comme ça s'est passé après le film, elle a dû trouver son inspiration dans le film avec ce personnage un peu fofolle qui pense qu'elle vit son dernier jour ?

Deneuve est vraiment bien, une fois de plus elle fait une performance. Mais le film est très ténu. Il se répète considérablement

Michel Ciment : "Deneuve est vraiment bien, une fois de plus elle fait une performance" / Pyramide Distribution

Eric Neuhoff y a vu "un vieux téléfilm mal foutu"

EN : On dirait un vieux téléfilm mal foutu ! C'est le genre de film où les personnages adultes croisent celui qu'ils étaient enfant dans la rue.

Il y a une scène ! La fausse poésie, l'onirisme… Il y a une fête foraine (dès qu'il y en a une dans les films et que la nuit commence à tomber il faut se méfier !), on se dit "non ? Ils ne vont pas nous la faire ?". Eh bien si ! On voit Deneuve seule dans l’auto-tamponneuse dans la nuit qui tourne en rond sur la piste.

C'est un film complètement raté, qui ne sert à rien et c'est presque gênant. Il faut que Julie Bertuccelli fasse un documentaire.

Mais Catherine Deneuve est très bien en Lady Gaga.

Eric Neuhoff : "C'est vraiment un vide-grenier ! Mais le problème, c'est qu'on ne sait pas si c'est plus "vide" que "grenier"... parce que c'est tellement poussiéreux" / Pyramide Distribution

Jean-Marc Lalanne

JML : Il y a beaucoup de choses ratées dans le film mais je trouve que ce qui est fort est plus fort que tout.

Julie Bertuccelli a quand même une vision géniale, qui est celle de Catherine Deneuve et de ce qu'elle représente dans le cinéma français, de la manière dont, à la fois, elle est porteuse de tout un patrimoine dont elle n'a cessé de le mettre à la disposition de tout le monde. C'est toute la première demi-heure, qui est très belle et très émouvante.

C'est vraiment quelqu'un qui offre tout ce qu'elle a accumulé dans sa vie - et ce qu'a accumulé Catherine Deneuve, ce sont les images les plus fortes du cinéma français. Voir notre mythe national à la fois dans un film qui est traversé par l'idée de "Elle pourrait disparaître et manquer à jamais au cinéma français" et "Elle est là et elle me donne tout ce qu'elle a été" : je trouve qu'il y a un truc assez poignant, assez bouleversant, dans cette vision d'une jeune cinéaste sur un des mythes les plus forts du cinéma français.

Après, tout ce qui est la mise en scénario de ça, je le trouve comme vous assez maladroit. Mais la puissance de cette image-là rend le film très intéressant.

