"Walad min al janna" ("Boy From Heaven" en anglais) de Tarik Saleh a reçu ce week-end le Prix du Scénario au festival de Cannes. Qu'en pensent les critiques du "Masque et la Plume" ?

Image extraite du film "Walad min al janna" de Tarik Saleh © Atmo CANNES

Le film présenté par Jérôme Garcin

Le Prix du Scénario est allé à Tarik Saleh, ce Suédois d'origine égyptienne à qui on doit ce film que j'avais adoré, "Le Caire confidentiel" (2017). Et là, pour un film qui sortira le 9 novembre, qu'on pourrait traduire par "Le garçon du paradis" (je ne sais pas quel sera le titre final tous les titres sont en anglais et la plupart changent évidemment quand ils apparaissent sur les écrans français).

Ce film nous plonge dans l'université Al-Azhar du Caire, qui est l'épicentre du pouvoir de l'islam sunnite.

Le film a passionné Eric Neuhoff

"On découvre tout un univers qu'on connaissait très mal, on voit que la puissance règne beaucoup dans cette université et ce qu'il se passe à l'intérieur est très bien raconté : ce qu'il faut faire pour percer le secret et l'intérêt que le gouvernement a à manipuler l'élection du prochain imam… Moi, ça m'a vraiment passionné.

Peut-être que la mise en scène n'est pas formidable - ça tombe bien, il a eu le Prix du Scénario".

Michel Ciment : "un thriller politique de grande qualité"

"Je trouve le film très bien mis en scène, même peut-être plus rigoureux que le précédent. Il y a une précision dans la description des lieux, dans la façon de reconstituer Istanbul (ça se passe au Caire, mais c'est tourné à Istanbul - car il est jugé personnalité indésirable dans son pays, il n'a pas le droit d'y revenir)

Ce qui est intéressant aussi, c'est que c'est un cinéaste d'origine égyptienne qui travaille en Suède, comme un autre cinéaste iranien qui travaille dans un pays scandinave également : on voit bien que le cinéma ignore les frontières, que les gens réussissent à faire des carrières cinématographiques dans des cultures complètement différentes des leurs.

Ce film est un récit d'initiation : le fils travaille avec son père à la campagne, le père l'envoie à cette université, et il va se retrouver comme une sorte de témoin de tout un tas de manigances entre les islamistes et les gens beaucoup plus modérés. C'est un thriller politique de grande qualité".

Pour Charlotte Lipinska, "c'est une jolie découverte"

"J'aime beaucoup le film aussi et je trouve que le Prix du Scénario est le prix parfait pour le récompenser. On apprend beaucoup de choses, on est assez fascinés.

C'est un thriller politique et religieux. Il va quand même être question d'une taupe, d'espionnage, donc on peut être vraiment pris même si on n'est pas intéressé par l'aspect religieux (qui, moi, m'intéresse beaucoup) : il y a aussi quand même tout un ressort de thriller d'espion ou de double espion. Il y a beaucoup de tensions, on a peur pour ce jeune homme.

On pense un peu au "Nom de la rose" ou à John le carré : c'est le "Nom de la rose", mais version imam".

Xavier y vu "un scénario formidablement écrit" (et même plus !)

"Il aime John Le Carré et ça se sent. C'était la triangulaire dans laquelle se retrouve englué le personnage principal, que l'on croit être un innocent, que l'on croit être un personnage facilement manipulable et qui va se révéler beaucoup plus profond et beaucoup plus complexe qu'on ne le croit : il y a un scénario formidablement écrit.

Et je suis entièrement d'accord avec Michel : il est très bien mis en scène. La précision des cadres, des plans fixes, la manière dont il filme effectivement ces lieux clos, ces lieux secrets… Je trouve ça presque mieux que le Park Chan Wook en terme de mise en scène (le film qui a remporté le Prix de la Mise en scène cette année). Il aurait mérité mieux"

Aller plus loin

Ecoutez l'intégralité des critiques du Masque & la Plume sur ce palmarès

L'avis du "Masque et la Plume" sur "Triangle of Sadness" de Ruben Östlund, Palme d'Or du festival de Cannes

L'avis du "Masque et la Plume" sur "Close" de Lukas Dhont, Grand Prix du festival

L'avis du "Masque" sur "Des étoiles à midi" de Claire Denis, Grand Prix ex aequo avec "Close"

L'avis du "Masque" sur "Decision to Leave" de Park Chan-Wook, Prix de la Mise en scène