Difficile de se mettre d’accord sur la séance ciné du week-end à la maison sans se faire immédiatement taxer de "boomer". Compliqué de trouver un consensus qui réunisse toutes les générations assises dans le canapé. Un film en noir et blanc ? C’est une blague ? Non merci ! Voici donc une liste non exhaustive de cinq films qui pourraient mettre d’accord toute la famille, sans que l’aîné.e ne s’enferme dans sa chambre et que le petit dernier ne déserte le salon. Sortez le pop-corn et autre tablette de chocolat, c’est parti.

Ariane Ascaride, actrice et comédienne, marraine de Mon premier festival, et Lydia Boukhrief, monteuse, ainsi que Nicolas Boukhrief, scénariste et réalisateur, ont élaboré ensemble, une liste de films immanquables à regarder en famille. Ils sont les invités de l'émission "Barbatruc" de Dorothée Barba. Retour sur des classiques du grands écran qui ont marqué des générations entières.

"Retour vers le futur" de Robert Zemeckis

Nom de Zeus ! Faut voir grand dans la vie, quitte à voyager à travers le temps au volant d'une voiture, autant en choisir une qui ait d'la gueule !

27 octobre 1985, 11 heures. Après avoir vu "Retour vers le futur", impossible que ces répliques cultes ne fusent pas à travers la maison. Ce film fait encore de nombreux adeptes aujourd'hui comme en témoigne Suzanne, 8 ans. Elle en fait un excellent synopsis dans sa chronique de Radio Velpo !, une radio faite par et pour les enfants :

3 min La chronique de Suzanne - Radio Velpo ! "Retour vers le futur" Par Dorothée Barba

Le film n'a presque pas pris une ride, mis à part peut-être quelques effets spéciaux, ce qui lui confère un certain charme. Accompagnez Doc, son chien Einstein et Marty à bord de la mythique DeLorean, pour faire un bond de trente ans dans le passé, direction 1955, mais à une seule condition : puissance minimum , 2,21 gigowatts. Ce film est "un classique de la science fiction pour les enfants de dix ans, qui leur explique les paradoxes temporels" selon Nicolas Boukhrief.

“La Guerre des boutons” d’Yves Robert

- Mon pantalon est décousu, si ça continue on verra l'trou d'mon pantalon…

- Mais il est rond comme un boudin !

Deux camps s'affrontent. Les écoliers de Verlans et ceux de Longeverne. La bande du grand Lebrac et celle d'Aztec se détestent. Derrière eux, Grandgibus, Tigibus, La Crique et les autres se livrent à une guerre des clans avec comme unique trophée : des boutons. Gare à ceux qui seront dépouillés en premiers et qui se retrouveront nus comme des vers.

Un "chef-d'œuvre" pour Ariane Ascaride, qui reste à la portée des enfants, même si les images en noir et blanc peuvent rebuter. "Il faut toujours penser que les enfants ont une manière de regarder les images qui est très différente de la nôtre. Ce n'est pas du tout la même grille de lecture. Donc, si on on se met à leur place, on se trompe" explique-t-elle au micro de Dorothée Barba. Le noir et blanc aurait-il encore de beaux jours devant lui ?

Même si le film s'est offert une nouvelle jeunesse en 2011 avec "La nouvelle guerre des boutons" de Christophe Barratier, la première version reste culte. Le film est adapté du roman de Louis Pergaud en 1912. L'histoire ne date certes pas d'hier mais elle captive toujours autant avec des personnages qui ont une véritable prestance à l'écran comme Michel Galabru, Jean Richard ou encore Pierre Tarbaud. L'occasion de demander à ses enfants après le générique : "Alors, si t'aurais su, t'aurais pas venu ?"

“Mon voisin Totoro” d’Hayao Miyazaki

Impossible de passer à côté des studios Ghibli dans cette liste ! C'est parfois grâce aux films d'Hayao Miyazaki que les ados d'aujourd'hui entrent dans le merveilleux monde des animes qui font toujours un tabac, aussi bien chez les petits que chez les grands. Les films des studios Ghibli n'ont pas vieilli, ils ont encore une large communauté de fans, partout dans le monde.

À la question "Pourquoi on l'aime autant, Totoro?" Ariane Ascaride répond sans hésiter : "Parce que c'est notre copain. Il a un petit côté doudou. Plus que doudou je dirais, parce que c'est notre ami, parce que c'est celui qui est là, qui nous regarde, qui nous écoute, qui est attentif, qui peut transformer la réalité, mais surtout, qui écoute." Totoro a ce côté rassurant, qui fait du bien, qui donne envie de le câliner, de se confier.

Lapin pour les uns, gros chat pour les autres, ou encore énorme peluche, Totoro est loin d'être un personnage effrayant avec ses moustaches, sa fourrure imposante et ses griffes. Il a de quoi séduire tous les enfants. Emerveillement garanti, "Mon voisin Totoro" va apporter un peu de couleurs et de magie aux week-end tous gris.

La gloire de mon père d’Yves Robert

L'univers de Pagnol, repris par Yves Robert en 1990, c'est celui des cigales, du soleil, de la pétanque, des vacances à la villa sans oublier la fameuse partie de chasse à la bartavelle. Le père, enseignant, atterri à Marseille, comme "instituteur titulaire, à l'école du chemin des Chartreux, la plus grande école communale." La jeunesse de Pagnol montre la réalité d'une époque, celle d'une famille de province qui part en vacances quelque part entre Aubagne et Aix. Ce sont les rencontres de vacances, l'été paisible, les excursions, et bientôt, le retour à l'école, au plus grand désespoir de Marcel.

Ariane Ascaride retrouve ses racines dans ce film, "comme tous les enfants qui sont nés en Provence, comme [elle]." Elle, qui a "été bercée par ça très vite." Elle trouve également la voix d'un Jean-Pierre Darras (la voix off des films) "formidable" et "pile dans l'écriture de Pagnol, qui était un latiniste, un helléniste qui aimait les tragédies, qui était vraiment un grand érudit et qui était le prototype même de celui qui avait pu faire des études grâce à l'école laïque."

"Les Quatre Cents coups" de François Truffaut

C'est un peu un Gaston Lagaffe version 1959. Le petit Antoine Doinel enchaîne les bêtises et va jusqu'à l'ultime sacrilège : faire passer une photo érotique en cours. C'est un tourbillon de secrets, de mensonges. Balzac aurait pu remettre Antoine dans le droit chemin, en vain. Des premières clopes au centre d'observation, en passant par la cellule, Antoine se retrouve finalement seul, face à la mer. Il n'a plus que pour seul horizon lui-même, après avoir fait les quatre cents coups, après avoir été laissé par ses parents.

C'est l'histoire d'une crise d'ado avant l'heure, d'une volonté de repousser ses limites, de prouver qu'on est "un homme". C'est l'histoire d'un enfant ébréché par la vie, qui sait qu'il est mal-aimé et qui n'en reste pas moins touchant.

1 min Extrait "Les Quatre Cents Coups" Par Dorothée Barba

Je leur dirais des choses qui seraient la vérité ils ne me croiraient pas, alors je préfère dire des mensonges.

