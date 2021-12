"Le Seigneur des anneaux : La Communauté de l'anneau", premier volet de la trilogie réalisée par Peter Jackson sortait dans les salles il y a tout juste 20 ans. Si vous pensez être un vrai fan, testez vos connaissances avec le quiz le plus dur de tous les temps sur ce film.

Frodon, Sam, Merry et Pippin à Amon Sûl. © AFP / ARCHIVES DU 7EME ART / PHOTO12

Le 10 décembre 2001 avait lieu à Londres la première mondiale du film "The Lord of The Rings: The Fellowship of the Ring" ("Le Seigneur des anneaux : La Communauté de l'anneau"), premier opus de l'adaptation par Peter Jackson de l'œuvre de Tolkien. Récompensé aux Oscars (en 2002) pour sa musique, sa photographie, ses effets visuels et ses maquillages, "La Communauté de l'anneau" engrange plus de 870 millions de dollars au box-office mondial, pour un budget de 93 millions de dollars. Le film, tourné en Nouvelle-Zélande, est ainsi le long métrage sorti en 2001 ayant rapporté le plus au box-office derrière "Harry Potter à l'école des sorciers".

Ce quiz se base sur la version longue du film "Le Seigneur des anneaux : La Communauté de l'anneau". Il fait parfois référence aux différents livres de Tolkien, mais les réponses se fondent uniquement sur le premier volet de la trilogie de Peter Jackson. Attention, les questions sont volontairement pointilleuses et retorses, et sauf si vous êtes un véritable expert, "vous ne passerez pas" ce test...