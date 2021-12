À l'occasion de la parution de "François Truffaut, film par film" de Christine Masson et Laurent Delmas (éd. Galimard/France Inter), et de la ressortie en coffrets et salles de la quadrilogie des Doinel par Carlotta Films, nous vous proposons de tester vos connaissances sur le réalisateur.

Le réalisateur François Truffaut en 1970. Des "400 coups" à "Vivement dimanche" : connaissez-vous bien la filmographie truffaldienne ? © AFP / © Pierre Zucca Pierre Zucca / Collection ChristopheL

Truffaut, film par film

Ouvrir "François Truffaut, film par film", c'est prendre le risque de n'en sortir que plusieurs heures plus tard, tellement on est pris par le récit. On tourne les pages, fasciné, hypnotisé, amusé par les infos, les passerelles, les fils qui se tissent d'un film à l'autre. On en sort avec la furieuse envie de voir et revoir tous les films de Truffaut.

Des "400 coups" à "Vivement dimanche", Christine Masson et Laurent Delmas - que vous retrouvez chaque samedi avec le magazine de cinéma On aura tout vu - racontent une passionnante histoire du cinéma.

Un livre dont le cinéaste Arnaud Desplechin, qui signe la préface, écrit : "Chaque cinéphile joue avec lui-même à un drôle de jeu : élire son Truffaut préféré (…) C’est à ce jeu que Christine Masson et Laurent Delmas nous invitent à jouer. Avec érudition, appétit, autant de délicatesse que de précision. Ils ont l’élégance de chanter la beauté dans tous les films (…) et chacun, ils savent aussi nous indiquer les petits cailloux qui les parsèment pour ne pas s’y perdre. Ils savent sertir des trouvailles de Truffaut, oui, c'est un livre d’orfèvres".

"François Truffaut, film par film" (Gallimard / France Inter) : un livre de deux cinéphiles - Christine Masson et Laurent Delmas - préfacé par Arnaud Desplechin

"Truffaut, film par film" (Gallimard) est un livre de cinéphiles. Truffé d'anecdotes et magnifiquement illustré (40 photos de tournages, rares et sublimes). Un livre à lire, offrir, partager. Un livre à retrouver sur le site des éditions Radio France.

Amusez-vous à tester vos connaissances sur les films de Truffaut. (c'est facile, toutes les réponses sont dans le livre ^^).

C'est juste ici ⬇️🎬⬇️

Pour afficher ce contenu Qualifio, vous devez accepter les cookies Mesure d'audience.



Ces cookies permettent d’obtenir des statistiques d’audience sur nos offres afin d’optimiser son ergonomie, sa navigation et ses contenus. J'autorise Gérer mes choix

.

Les aventures d'Antoine Doinel

Jean-Pierre léaud et François Truffaut sur le tournage de "Domicile conjugal" © AFP / Collection Christophel © Les Films du Carrosse/ Valoria Films - Pierre Zucca

Sorti en 1959, "Les 400 Coups" marque à la fois l’acte de naissance de François Truffaut réalisateur et celui de son double de fiction, Antoine Doinel. À travers ce personnage, qui trouve en Jean-Pierre Léaud un interprète idéal, le cinéaste raconte la vie, l’amour, les tracas du quotidien, au cours d’une saga intimiste aussi drôle que tendre, qu’il filmera sur vingt ans. Composés de quatre longs et d’un moyen-métrage, "Les Aventures d’Antoine Doinel" comptent parmi les plus grands trésors de la cinéphilie mondiale.

Grâce à Carlotta Films, cette saga est désormais disponible en coffrets 4 UHD BLU-RAY™ / 4 BLU-RAY™ et sur grand écran à partir du 8 décembre.

Aller plus loin