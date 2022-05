Le Festival de Cannes commence ce mardi, avec ses marches, ses stars et… sa cohorte de scandales, qui ont marqué l'histoire du plus célèbre festival de cinéma au monde. Mais vous souvenez-vous de ces polémiques ?

Le Palais des Festivals est habillé par l'affiche de cette 75e édition citant le film "The Truman Show" © AFP / PATRICIA DE MELO MOREIRA

Ce mardi s'ouvre le Festival de Cannes, célébration française et internationale du cinéma, avec son célèbre tapis rouge et sa montée des marches. Un Festival qui revient à ses dates traditionnelles au mois de mai, après une annulation en 2020 et une organisation en juillet l'an dernier. Pour le public français, cette édition 2022 est aussi l'occasion d'un changement de diffuseur, les cérémonies étant désormais à suivre sur France 2 et non plus sur Canal +.

Et puis, le Festival de Cannes ce sont aussi des stars sur la croisette, des films qui font l'événement et… des scandales. Qu'ils soient esthétiques, politiques ou "people", les coups d'éclat sont légion dans l'histoire du Festival. Franceinter.fr a sélectionné pour vous dix de ces polémiques. Arriverez-vous à vous en souvenir ?