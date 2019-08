Louis de Funès est à la une de l'actualité estivale en France : un musée qui lui est consacré a ouvert à Saint-Raphaël, "Les aventures de Rabbi Jacob" était dans les salles en juillet et La Cinémathèque à Paris lui rendra hommage en avril 2020. Mais au fait, est-ce que vous connaissez vraiment Louis de Funès ?

alors que le musée Louis de Funès ouvre ses portes à Saint-Raphaël, testez vos connaissances sur un des acteurs comiques préférés des Français © AFP / Collection Christophel © Comarcico / Lira Fims

Fantomas, Le Gendarme, La Grande Vadrouille, Rabbi Jacob, Les Grandes Vacances, Hibernatus, Le Corniaud... Plus de 160 films à son actif. Si vous avez été équipé d'un poste de télévision à un moment donné de votre vie, vous avez probablement vu un film avec Louis de Funès. Les grilles de programmes des chaînes de télé pendant les vacances scolaires font toujours de la place pour les comédies dans lesquelles il a joué et qui ont été de grands succès.

Difficile de faire le tour de la question en quelques lignes. Mais si vous en profitiez pour tester vos connaissances sur ce grand de l'humour ?

