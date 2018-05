Le festival propose quatre masterclass avec des réalisateurs et acteurs. Un regard sur le cinéma anglais et américain. L'occasion pour les festivaliers d'un dialogue "cinéphilique". aujourd'hui, le réalisateur de "Inception" : Christopher Nolan

Christopher Nolan © AFP

Christopher Nolan est un grand cinéphile. Il avoue notamment une passion pour l’œuvre de Stanley Kubrick et pour 2001 : L’Odyssée de l’espace. Par ailleurs, il défend la tradition du film, du « celluloïd » et de la projection sur grand écran : son dernier film, Dunkerque a ainsi bénéficié de la plus importante sortie en 70mm des vingt-cinq dernières années.

D'ailleurs, si Christopher Nolan est à Cannes, c'est pour célébrer le 50e anniversaire de 2001 : L’Odyssée de l’espace, dans le cadre de Cannes Classic . Une copie neuve 70mm conforme à l’originale du chef-d’œuvre de Stanley Kubrick sorti en 1968 est présenté en avant-première mondiale à Cannes

La rencontre est animée par Philippe Rouyer, historien et critique français. La traduction est assurée par Massoumeh Lahidgi.

