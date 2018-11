Un "feel good movie" touchant, débordant d'amour, généreux... Les critiques ciné du Masque et la Plume ne manquent pas d’éloges pour acclamer le film de Gilles Lellouche “Le Grand Bain” et son casting de choc : Philippe Katerine, Benoît Poelvoorde, Virginie Efira, Guillaume Canet, Mathieu Amalric, Leïla Bekhti…

Le casting du “Grand Bain” de Gilles Lellouche – (c) (2018) TRESOR FILMS – CHI-FOU-MI PRODUCTIONS - COOL INDUSTRIE – STUDIOCANAL - TF1 FILMS PRODUCTION - ARTEMIS PRODUCTIONS © Mika Cotellon

Le résumé du film de Gilles Lellouche, par Jérôme Garcin

Dans ce The Full Monty à la française, sept éclopés de la vie forment une équipe de natation synchronisée et prétendent concourir à des championnats mondiaux, en Norvège. Delphine (Virginie Efira), une ancienne gloire des bassins qui se noie dans l’alcool, et Amanda (Leïla Bekhti), qui donne ses ordres depuis son fauteuil roulant, sont chargées de transformer nos Pieds Nickelés en Esther Williams pour Bal des sirènes : sous le bonnet en caoutchouc, il y a Mathieu Amalric, shooté au Xanax, Benoît Poelvoorde, vendeur de piscines en faillite, Guillaume Canet, explosif, Jean-Hugues Anglade, rocker raté employé dans une cantine scolaire, ou encore Philippe Katerine, affecté au rangement des bouées. Une comédie à la fois chlorée et euphorisante, sur une bande originale années 1980.

Eric Neuhoff est sorti du film complètement galvanisé

Tous les grands séducteurs du cinéma français n'ont pas eu peur du tout de se montrer tels qu'ils étaient.

Gilles Lellouche a été malin il ne s'est pas mis devant la caméra, il ne voulait pas montrer sa petite bedaine... Mais le travail qu'il fait derrière la caméra est d'une très grande surprise : le film est à hurler de rire, touchant, très beau et avec un casting et des acteurs qui n'ont jamais été aussi bons que là-dedans. Leïla Bekhti est sidérante dans son fauteuil roulant en train de hurler.

Gilles Lellouche ne méprise pas du tout ses personnages, il n'y a pas de seconds rôles, ils existent tous, ils ont des destins un peu cabossés et le film donne une énergie... On en sort galvanisé !

Scène du “Grand Bain”, comédie dramatique réalisée par Gilles Lellouche avec Philippe Katerine, Benoît Poelvoorde, Mathieu Amalric, Guillaume Canet, Virginie Efira, Marina Foïs, Leïla Bekhti… / Studiocanal GmbH / Mika Cotellon

Michel Ciment l'a trouvé extrêmement inventif

Ce film aurait du être à Cannes, par rapport à des films français catastrophiques qui étaient en compétition... Mais la comédie a toujours été soupçonnée. La dernière comédie qui a eu une Palme d'Or c'est M.A.S.H. en 1970. Cela fait 48 ans qu'il n'y a pas eu de comédie primée ou palmée.

La comédie en France est sacrifiée au point de vue artistique : les comédies françaises ne sont pas bien cadrées, la photo n'est pas très belle etc... ça repose essentiellement sur le dialogue et les comédiens. Ici au contraire on a un film qui visuellement est extrêmement inventif.

C'est un feel good movie mais qui, en plus, montre des quadras, des quinquas... une époque où le jeunisme est triomphant. Et alors que le temps est au "chacun pour soi," ici on a au contraire un film sur l'entraide où on aide chacun à remonter à la surface.

Scène du “Grand Bain”, comédie dramatique réalisée par Gilles Lellouche avec Philippe Katerine, Benoît Poelvoorde, Mathieu Amalric, Guillaume Canet, Virginie Efira, Marina Foïs, Leïla Bekhti… / Studiocanal GmbH / Mika Cotellon

Danièle Heymann a trouvé Philippe Katerine complètement dément

C'est profondément sympathique, profondément empathique. Ils se mettent à poil et c'est déjà courageux.

Gilles Lellouche les immerge pour les faire émerger. C'est une bande de losers absolus et arriver à rendre intéressants des gens qui n'ont aucun intérêt parce qu'ils ont totalement loupé leur vie... il faut le faire !

On s'y intéresse car ils sont tous formidables avec une petite médaille pour Philippe Katerine qui est dément. Les femmes ne sont pas sacrifiées, ce qui aurait pu être le cas.

Le film devrait être entièrement déprimant et c'est entièrement revigorant.

Scène du “Grand Bain”, comédie dramatique écrite et réalisée par Gilles Lellouche avec Benoît Poelvoorde, Philippe Katerine, Mathieu Amalric, Guillaume Canet, Virginie Efira, Marina Foïs, Leïla Bekhti… / StudioCanal

Nicolas Schaller y a vu un grand amour du cinéma de la part de Gilles Lellouche

C'est un Grand Bain qui fait un grand bien. C'est un film bienveillant mais qui n'est pas bien-pensant, ce qui fait du bien dans la comédie française. Le film est entièrement généreux et qui déborde d'amour.

Gilles Lellouche a été un peu catalogué de néo-beauf mais c'est quelqu'un qui a un véritable amour du cinéma et ça se ressent dans les citations du film : il emprunte à beaucoup de choses au cinéma américain, à une énergie du feel good movie... il y a un hommage à Flash Dance également.

C'est une ode à la loose, aux gens un peu cassés.

Écoutez

🎧 Écoutez l'ensemble des critiques échangées à propos du film sur le plateau du “Masque et la Plume” :

8 min "Le Grand Bain" - la critique du film par Le Masque et la Plume

🎧 Écoutez l'intégrale du Masque et la Plume

Aller plus loin

Chaque dimanche à 20h, retrouvez les critiques du Masque et la Plume réunis autour de Jérôme Garcin pour parler cinéma, théâtre ou littérature.

À noter que d'autres critiques de films du Masque et la Plume sont à retrouver ici !