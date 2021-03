Pour son prochain film consacré à Napoléon, le cinéaste Ridley Scott avait choisi Joaquin Phoenix pour incarner l'empereur. Selon la presse américaine, celle qui lui donnera la réplique est l'actrice Jodie Comer. Sur les réseaux sociaux, de nombreuses publications notent la différence d'âge entre les deux acteurs.

Jodie Comer, 27 ans, va jouer Joséphine de Beauharnais devant la caméra de Ridley Scott © AFP / Lisa O'Connor

Le film devrait s'appeler Kitbag et sera produit par Apple : le réalisateur Ridley Scott y racontera la jeunesse de Napoléon Bonaparte et le début de sa relation avec Joséphine de Beauharnais. Alors que le nom de Joaquin Phoenix avait été officialisé dans le rôle de l'empereur, celui de l'actrice qui incarnera Joséphine était encore inconnu, jusqu'à ce mercredi.

Le site américain Deadline consacré à l'actualité du cinéma US révèle que, selon plusieurs sources, c'est l'actrice Jodie Comer qui a décroché le rôle de l'impératrice. Saluée pour son rôle dans la série américano-britannique Killing Eve (récompensée par plusieurs Emmy Awards), elle a déjà joué devant la caméra de Ridley Scott dans The Last Duel, film qui doit sortir cette année.

Dix-neuf ans d'écart

Mais il y a un souci : Jodie Comer a 27 ans, alors que Joaquin Phoenix en a 46. Le choix de l'acteur, né en 1974 à Porto Rico, pouvait surprendre, étant donné que le film est censé se centrer sur la jeunesse de Bonaparte, mais de fait, la différence d'âge entre les deux comédiens est d'autant plus surprenante.

La différence d'âge est d'autant plus problématique, pour les personnes qui apportent un commentaire sur les réseaux sociaux, qu'elle n'est pas fondée historiquement : Joséphine de Beauharnais était de six ans l'aînée de Napoléon Bonaparte, là où Jodie Comer a 19 ans de moins que celui à qui elle donnera la réplique à l'écran.

Cette distribution controversée est un exemple parfait motif fréquent au cinéma et souvent dénoncé par les femmes de ce milieu : là où, passée la quarantaine, les hommes sont vus comme plus "mûrs", au même âge, les femmes sont souvent vues comme trop âgées pour certains rôles.