Le résumé du film de Bryan Singer, par Jérôme Garcin

Autre biopic, celui de Freddie Mercury, l’extravagant chanteur de Queen, mort à Londres en 1991, à 45 ans, du Sida. Objet bizarre si l’on sait que, au début Mercury devait être interprété par Sacha Baron Cohen et que, entre-temps, Bryan Singer a été renvoyé après avoir tourné 85% du film pour être remplacé par Dexter Fletcher, qui n’est même pas crédité au générique. Bref, le film suit l’histoire du groupe jusqu’au fameux et phénoménal concert de Wembley, en 1985, alors que Mercury se savait malade du sida.

Nicolas Schaller a adoré la représentation du concert de Wembley

Je m'attendais à une catastrophe et j'avoue que le travail est plutôt bien fait.

Si on veut voir un film sur la tragédie de la vie de Freddie Mercury et ses grandes fêtes orgiaques dont il était le grand spécialiste avec des vases remplis de cocaïne et des nains qui traînent partout... il ne faut pas aller voir ce film. Freddie Mercury avait en effet cet amour des fêtes orgiaques mais c'est seulement résumé dans le film en une phrase, quand il dit : "Trouve moi tous les mauvais fruits qui sont tombés de l'arbre et tu les invites à la fête."

C'est un biopic à la manière d'un feel good movie mais qui met en avant la création des chansons du groupe, la puissance scénique...

On apprend pas grand-chose mais c'est plutôt bien fait et surtout ça ne fait pas du tout l'impasse sur le SIDA, l'homosexualité de Mercury... Ces facettes sont même approchées avec une certaine pudeur : on parle du SIDA à travers les paroles des chansons, on découvre que beaucoup des chansons parlaient en fait de la maladie etc.

Ce n'est pas un grand film mais c'est un biopic plutôt bien écrit et le dernier quart d'heure totalement consacré au concert de Wembley est très réussi.

Un film d'une "banalité" et d'une "platitude" pour Eric Neuhoff

L'idée de reproduire en moins bien un concert qui a existé et dont il y a des archives partout... c'est une très mauvaise idée. La scène est interminable...

Le film est d'une banalité et d'une platitude, ce n'est pas drôle, ce n'est pas intéressant...

Il y a des choses qu'on n'aurait plus le droit de faire : une conférence de presse où il est défoncé alors il voit tous les visages déformés... ça devrait être interdit. A un moment donné il s'engueule sous la pluie avec son manager, ça n'en finit pas non plus... C'est un roman-photo à l'eau de rose.

En tant que fan inconditionnelle de Queen, Danièle Heymann a adoré

Je pense qu'il faut avoir été fan de Queen pour aimer ce film. Moi j'étais fan de Queen et je trouve que le portrait est fidèle, rien n'est éludé, ses relations avec ses amoureux sont tendres, humaines, les scènes dérangeantes sont évitées.

C'est un film bien rangé, un biopic très classique : on voit ce qu'a été ce groupe avec un acteur remarquable.

Pour Michel Ciment le contrat du biopic est tout juste rempli

Le contrat est rempli pour les amateurs de ce genre de biopics rock.

Le concert final est très bien mis en scène. C'est le sens des Américains pour le spectacle, ils savent faire du spectacle aussi bien sur scène que lors de la soirée des Oscars... et ce film restitue bien cela mais c'est tout.

eL reste ce sont des clichés, une accumulation de choses qu'on a déjà vu...

