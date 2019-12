“ En un instant, chaque rivière, chaque montagne, chaque homme, chaque femme, est doté de dignité et de grâce “ : Gu Xiaogang

Séjour Dans Les Monts Fuchun © Factory Gate Film

Le destin d’une famille s’écoule au rythme de la nature, du cycle des saisons et de la vie d’un fleuve.

Extrait d’un entretien avec Gu Xiaogang, le réalisateur :

“ La Chine et l’Occident ont leur propre esthétique artistique. Rien n’est mieux ou moins bien, il y a simplement des différences. La peinture occidentale cherche à exprimer l’espace, tandis que la peinture de paysage traditionnelle chinoise tente de capter le passage du temps afin de garder la trace de quelque chose d’universel : l’éternité du temps et l’infinité de l’espace. Par le biais du cinéma, j’essaye de mettre la tradition au présent, sous une forme empirique, au lieu d’en faire un symbole, ou quelque chose de rétrograde. ”

Fuyang, la ville natale du réalisateur, est une petite ville du sud-est de la Chine, qui possède une grande richesse historique et culturelle. C’est là que se passe l’histoire de ses personnages :

“ Lorsque je me suis remis à vivre dans cette ville, j’ai constaté l’ampleur des mutations, ce qui a développé mon inspiration et m’a conduit à écrire une toute autre histoire. J’ai choisi principalement des personnes originaires de la région. Ce sont ma famille et mes amis, ainsi que des locaux repérés dans la rue. Lorsque j’écrivais le scénario je m’inspirais de la vraie nature de ces personnages. Puis l’histoire s’est étoffée. Durant le tournage, le scénario a évolué, en fonction de l’évolution des situations, et du jeu de chacun. L’histoire se déroule sur une année, il fallait donc tourner sur un an, afin que les personnages et les paysages évoluent selon les saisons. Quand nous ne tournions pas, nous nous préparions pour la prochaine étape tout en restant en relation avec les acteurs, tout en priant chaque jour que tout le monde soit en sécurité et heureux.”

Ce film est le premier volet d’une trilogie :

“ Dans l’introduction de ce premier film, j’ai mis un indice qui concerne « La rivière du Printemps rejoint la mer de la Chine de l’Est à Qiantang ». Pour les films suivants, d’abord, il y aura un changement de décor, car nous irons le long du fleuve Yangtsé, faisant ainsi apparaître une nouvelle ville dans ce grand tableau qu’on déroule. Les films suivants raconteront de nouvelles histoires. Certains des personnages du premier film pourraient être développés dans la nouvelle histoire du second. “

Le rapport à la peinture y est très important :

“ Cela ressemble beaucoup à la célèbre peinture chinoise : « Le long de la rivière pendant le festival de Qingming ». Cette peinture de cinq mètres de long montre l’aspect urbain de l’ancienne capitale chinoise et les conditions de vie des habitants de toutes les classes à cette époque. On y voit toutes sortes de gens, de plantes, d’animaux et de constructions. Il y a tellement de détails sur cette toile que vous pouvez passer des jours devant sans en faire le tour. “

Sources ARP Sélection