La création au pouvoir ! Un panorama de nouvelles séries européennes, non compétitif afin de refléter la création européenne dans toute sa diversité.

Série Séries est un terrain de jeu pour les professionnels européens et pour les publics. C‘est un événement dédié aux séries européennes, conçu par des auteurs et producteurs de séries (Un Village français; Les Témoins, Guyane...), axé sur la création et les créateurs, et sans compétition.

Trois jours d’immersion au cœur de la création européenne qui favorisent la découverte, l’inspiration, la réflexion et la transmission, et qui encouragent la curiosité et l’audace. Chaque projection est suivie d’une étude de cas approfondie avec l’équipe créative (scénaristes, réalisateurs, producteurs, compositeurs, acteurs...) qui revient sur les différentes étapes de la conception du projet, ouvrant ses coulisses aux professionnels comme au public.

Parce qu’il est conçu par des créateurs européens, et porté par des partenaires convaincus, Série Séries est un événement libre. Libre de se questionner, libre d’inventer et de défendre une vision de la création européenne. Celle qui nous semble apporter au débat public, celle qui divertit en enrichissant, celle qui porte un propos, celle qui interroge et prend des risques.

Pour cette 8e édition, les participants sont invités à questionner la notion de pouvoir. Parce qu’il s’immisce partout et qu’on en parle peu… Quels sont les enjeux de pouvoir dans le secteur ? Sur quoi reposent-ils, l’argent, le public, le talent, l’art de les maîtriser ? Quel rapport les auteurs, producteurs, diffuseurs, distributeurs, acteurs, entretiennent-ils avec le pouvoir, comment le gèrent-ils, le partagent-ils, le prennent-ils, et le représentent-ils à l’écran ?

Série Séries donne la parole aux créateurs qui partagent en toute liberté leur expérience et leur vision de la création. Le parcours Séries Stories, soutenu plus particulièrement par le CNC et la Région Île-de-France, propose un ensemble de rencontres et d’ateliers permettant aux créateurs d’échanger de manière très concrète, de se former et de découvrir de nouvelles perspectives.

Série Séries invite les participants à analyser l’actualité du secteur et ses enjeux. Un focus sur deux grands diffuseurs publics européens, France Télévisions et DR (Danemark), permettra de décrypter en profondeur leurs méthodes et de découvrir leurs nouvelles séries.

Cette année, plus de 29 séries issues de 14 pays sont en compétition et plus de 100 talents (auteurs, producteurs, diffuseurs...) viendront partager leur vision, leur expérience et leurs méthodes.

DELIVER US / DANEMARK / DR

Deliver Us (c) / Tine Harden

Les citoyens d’une petite ville unissent leurs forces et planifient le meurtre parfait du psychopathe du coin, pour finalement se rendre compte qu’en se prenant pour Dieu, on finit par devenir le Diable.

HOLY MARY! / MALTE / NET TELEVISION

Holy Mary / Miraklu

Dans Holy Mary!, humour noir et drame s’entremêlent pour raconter l’histoire d’un ancien détenu, père célibataire de cinq enfants, qui se bat pour joindre les deux bouts. Se jouant des superstitions populaires et de la ferveur religieuse dans leur petite ville, ses deux jumeaux de dix ans inventent un « miracle », racontant à qui veut l’entendre qu’ils ont été visités par la Sainte Vierge en personne.

MALAKA / ESPAGNE / RTVE

Malaka (c) / Ivàn Shaiek

Le corps d’une jeune fille apparaît au loin, flottant sur la berge de Malaga. Il s’agit de Noelia, la fille unique d’un homme d’affaire notable de la région. Au même moment, à l’autre bout de la ville, la trêve entre les deux gangs trafiquant de haschisch se brise : quelqu’un a introduit un nouveau produit, un étrange pollen qui se présente sous forme de lingots d’or. « El Oro », comme ils l’appellent, menace de briser le marché et de déclencher une guerre. Dario, un policier corrompu qui connaît la rue comme sa poche, et Blanca, agent d’élite qui vient d’arriver de Madrid, sont forcés de travailler ensemble sur les deux enquêtes.

WHITE WALL / SUÈDE, FINLANDE / SVT, YLE

White Wall /

Le plus grand centre de stockage de déchets du monde est sur le point d’ouvrir dans le Nord de la Suède, lorsqu’un accident mortel survient sous terre. L’équipe de la mine heurte un mur blanc géant, fait d’un matériau inconnu de l’homme. De quoi s’agit-il ? Doivent-ils le laisser tel quel, ou essayer de le briser pour découvrir ce qu’il cache ?

SNOW ANGELS / SUÈDE, DANEMARK / SVT, DR

Snow Angels / Happy Ending Film _ TV

Snow Angels est un thriller émotionnel qui se déroule lors d’un hiver froid et enneigé à Stockholm. L’histoire est centrée sur la disparition de Lukas, un nouveau-né de 5 semaines, et sur trois personnages féminins, Alice, Jenni et Dagmar, qui sont impliquées dans – ou connectées à – l’affaire de l’enfant disparu.

ATHLETICUS

Athleticus / Cube créative productions

Des animaux sauvages rivalisent lors d’épreuves sportives donnant lieu à des situations comiques ou poétiques, mais toujours décalées.

BONJOUR LE MONDE

Bonjour le monde / N o r m aa l - MMXII

Comment naît-on oiseau, pourquoi naît-on insecte, mammifère ou poisson ? Les sculptures de papier de Bonjour le Monde animent le spectacle de la vie sauvage.

COMMANDANT CLARK

Commandant Clark / GO-NProductions

A bord de son vaisseau, le Commandant Clark, chien fringant au grand coeur, lutte contre une armée de robots pour défendre la Sunny Galaxy, peuplée d’animaux.

Poursuivant son rôle de défricheur, Série Séries soutient aussi les porteurs de projets et développe de nouvelles initiatives pour faire entendre de nouvelles voix.

Il accueille également une section dédiée aux programmes jeunesse, Série Séries Kids, qui se tient pendant les trois jours du festival à Fontainebleau. Plus de 2 000 enfants sont attendus autour d'un programme pédagogique et ludique de projections et d'ateliers.

À travers ce festival, Série Séries souhaite transmettre aux enfants un regard différent sur les séries d’animation qu’ils dévorent, éveiller leur curiosité et aiguiser leur sens critique pour qu’ils deviennent des spectateurs avertis et qu’ils puissent décrypter leurs programmes préférés. Les scénaristes, réalisateurs et producteurs, ainsi que les comédiens incarnant les personnages transmettent leur passion au jeune public et se prêtent au jeu des questions-réponses pour faire découvrir les métiers et les secrets de fabrication de leurs séries favorites.