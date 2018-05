La création au pouvoir, le rendez-vous des séries européennes et de leurs créateurs, conçu par ceux qui les font.

Festival Série Séries © édition 2018

La 7è saison de Série Séries mettra l'accent sur le lien entre les créateurs de séries et leur public avec l'ambition de pousser les professionnels et amateurs de séries à s'interroger, dialoguer, se pencher et interroger la série en tant qu'outil social et culturel.

Un événement singulier où se rencontrent le public et les forces vives de la création. Projections, études de cas, masterclasses et rencontres : trois jours d'immersion totale dans l'univers des séries. Trois jours pour découvrir le meilleur des séries européennes et leurs créateurs.

Série Séries / édition 2016

Pour continuer à développer le dialogue et l'échange avec le public dès le plus jeune âge, Série Séries inaugurera la première édition de Série Séries Kids, un festival à part entière dédié au jeune public francilien qui se tiendra parallèlement à la manifestation.

The European Series Summit, le volet «business» de la manifestation, est conçu à la fois comme une plateforme de rencontres et d'opportunités et un laboratoire de réflexion dédié à la création Son objectif ? Façonner « l'Europe des séries » et jouer le rôle d'incubateur pour les séries et les talents de demain.

Série Séries / édition 2017

Série Series c’est…

Une vitrine de la création européenne, avec une sélection des séries les plus remarquables, récentes ou inédites.

Une invitation dans les coulisses de la création des séries à travers des études de cas et masterclasses.

Une manifestation au plus proche des préoccupations des professionnels européens du secteur.

Un laboratoire dédié à la création européenne et aux échanges sur les méthodes de travail.

Un incubateur pour les séries et les talents de demain grâce au coup de projecteur mis sur les séries en production et en développement.

Un événement à taille humaine, favorisant la proximité et la convivialité, dans le cadre unique de Fontainebleau.

L'auteur britanique, Peter Kosminsky sera l'invité d'honneur de Série Séries. Parce que son regard sur le monde donne à ses séries une saveur unique, que ses oeuvres illustrent à merveille ce que Série Séries souhaite aborder à travers ses rencontres ; l'importance fondamentale d'un point de vue d'auteur dans le processus créatif et d'une vision artistique, l'auteur viendra partager son expérience.

Source Série Séries