Un creuset de découvertes et d’identités européennes qui dessine le monde des séries de demain

Série Séries ©

Série Series est le 1er événement 100% séries, dédié aux séries européennes et à leurs créateurs, pensé et conçu par ceux qui les font.

Cette année, parce que créer c’est aussi prendre des risques, assumer des choix, Série Series propose de s’interroger sur la notion de courage.

Créé à Fontainebleau en Juillet 2012, sur l’enthousiasme d’une équipe composée de créateurs de séries de premier plan, Série Series est un forum de réflexion dédié à la création, le lieu incontournable pour tous ceux qui conçoivent les séries.

C’est également un grand Rendez-vous ouvert au public, une opportunité exceptionnelle de découvrir des séries des quatre coins de l’Europe, leurs secrets de fabrication et de rencontrer leurs acteurs et créateurs.

Durant 3 jours, ce sont près de 15 séries, inédites ou familières du public, qui sont mises à l’honneur et présentées par leur équipe créative au complet (scénaristes, réalisateurs, compositeurs, acteurs, producteurs et diffuseurs) venue expliquer en détail leurs méthodes de travail et modes de fabrication.

Véritable laboratoire, Série Series contribue aussi à créer « L’Europe des séries», un réseau des professionnels de la série issus des quatre coins de l’Europe : Angleterre, Irlande, Suède, Danemark, Norvège, Finlande, Allemagne, Autriche, Belgique, Pays-Bas, Espagne, France, Italie …

Tables rondes, projections, études de cas, ateliers et soirées exceptionnelles sont l’occasion de découvrir une programmation exclusive dans une ambiance conviviale, créative et festive dans le cadre d’exception que sont la ville et le Château de Fontainebleau.

Auteurs et producteurs composent le Comité Editorial de ce Rendez-vous international convivial basé sur la découverte, l’enthousiasme et le plaisir de partager ce goût pour les séries.

Scénaristes, réalisateurs, producteurs, compositeurs, distributeurs et représentants des chaînes européennes, tous œuvrent pour la création de séries de qualité. Série Series repose donc sur cet aspect collectif des métiers de la création.

Série Series est le lieu incontournable pour tous ceux qui pensent, créent et aiment les séries.

Source Série Séries

►►► Quelques séries :

Hassel / Suède - Viaplay

Hassel © Série Séries

Roland Hassel (Ola Rapace) est un ancien chef de bande du monde du crime organisé à Stockholm, reconverti en détective. Lorsque son mentor et chef d’investigation Yngve Ruda est assassiné, Hassel, dévasté, promet de venger sa mort.

Tabula Rasa / Belgique - VRT (één), ZDFneo

Tabula rasa © Série Séries

Tabula Rasa est un thriller psychologique centré sur Mie, une jeune femme amnésique qui est la seule clé pour résoudre une mystérieuse affaire de disparition.

Sirene/Mermaids / Italie – Rai

Sirene © Série Séries

Sirene est une comédie romantique, dans laquelle terre et mer se livrent un combat millénaire, celui qui oppose les hommes aux femmes. Les sirènes ont rejoint la terre ferme pour assurer un futur à leur espèce et envoûter les hommes. Mais c’est sans compter sur la réaction surprenante des Napolitains, qui sont déterminés à les conquérir avec passion.

Shadow of the Ferns / République Tchèque

Shadow of the ferns © Série Séries

Après un accident de voiture, un jeune flic se réveille au début des années 80 dans une ville au nord de la Tchécoslovaquie, où il est membre d'une équipe locale de détectives. Pourquoi a-t-il fait ce bond de 30 ans dans le passé ? Comment va-t-il revenir dans son époque ?

Toute la programmation ICI