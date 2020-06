Le festival des séries de Fontainebleau passe en ligne le 30 juin !

Le festival des séries européennes © Série series

Dès l’origine, Série Series a été imaginé pour porter la voix des créateurs et offrir une tribune d’expression à ceux qui, à travers leurs récits, prennent le pouls de notre monde, nous émeuvent, nous émerveillent, nous font réfléchir et sortir des sentiers battus. Série Series vous invite à suivre les pas de talents de premier plan pour s’immerger dans les coulisses de la création et puiser de l’inspiration dans leurs méthodes et leur vision.

Série Series a à cœur de mettre en lumière ceux qui, des Etats-Unis au Mali, par leur démarche unique, font bouger les lignes de la création et permettent à de nouveaux récits d’émerger.

Chaque année, Série Series met en lumière le rôle central des compositeurs, indispensables co-auteurs de toute œuvre audiovisuelle. Cette année, nous donnerons la parole à trois compositeurs renommés. Deux d’entre eux viennent de collaborer à des séries françaises présentées lors de Série Series 2019 : Romance et Moloch ; deux œuvres nimbées de mystère, ancrées dans des univers visuels forts, dans lesquelles la musique tient une place essentielle. Ils composeront la partition musicale de Série Series aux côtés de Ruth Barrett dont l’expérience sérielle est à hauteur de son talent. De précieux témoignages pour plonger au cœur du processus créatif qui donne naissance à l’ADN musical d’une série.

Série series / Aurélie Lamachère

" En 2020 nous continuerons à donner la parole aux créateurs européens, à les écouter décrypter leurs œuvres, parler de leurs inspirations, de leur regard sur notre monde : Russel T Davies (Queer as Folk, Years and Years..), Charlie Covell (The end of the F*** world), Edward Berger (Patrick Melrose, Deutschland 83), John August et Aline Brish Mc Kenna, Toumani Sangaré, Sofia Helin et bien d’autres. Nous reviendrons sur des succès récents (Normal People, Kalifat…) et présenterons des séries fortes, originales, porteuse de sens et reflets de nos cultures européennes.

Discussions et échanges entre créateurs, études de cas, interviews ; dès le 30 juin les professionnels pourront découvrir sur une plateforme dédiée un programme riche et éclectique, de découvertes et de dialogues permettant de voyager au cœur de l’Europe des séries.

Pour le public, trois programmes conçus comme des émissions seront dévoilés en ligne chaque jour du festival, donnant la parole aux auteurs et aux interprètes et des interviews de créateurs permettront de découvrir un peu des coulisses de la création.

… Et parce que la situation évolue positivement nous donnons rendez-vous aux franciliens à Fontainebleau pour revoir dans une atmosphère unique le pilote de la série Les Revenants (Création originale CANAL ) au cœur de la forêt.

Rendez-vous en ligne à partir du 30 juin ! "

Marie Barraco, Directrice de Série Series

Série series / Aurélie Lamachère

Série Series online, c’est quoi ?

Une émission par jour pour entrer dans les coulisses de la création !

Et plus concrètement ?

3 x 40 minutes d’émission au cours de laquelle Pierre Zéni (journaliste et maître de cérémonie des soirées Série Series depuis 8 ans) et Marie Barraco (directrice de Série Series) reçoivent créateurs et acteurs français sur le plateau de Série Series, et parcourent l’actualité des séries européennes à travers des interviews de créateurs.

C’est où, c’est quand ?

Les 3 émissions seront diffusées à 19h les 30 juin, 1er et 2 juillet, sur la page Facebook de Série Series. Elles seront également disponibles en replay sur Youtube et Vimeo.

Quoi d’autre ?

Des interviews de créateurs et d’autres surprises seront dévoilées sur les réseaux sociaux avant, pendant et après le festival.

Et une projection en plein air dans la forêt de Fontainebleau pour la clôture du festival le 5 juillet :

Série series / Aurélie Lamachère

Bonne nouvelle ! S’il est impossible cet été d’investir les cinémas, théâtre et château de Fontainebleau, la clôture de Série Series aura néanmoins lieu “en vrai” et se fera à travers une projection au cœur de la forêt de Fontainebleau.

Après le succès de la première projection en plein air lancée l’année dernière, Série Series renouvelle son partenariat avec l’ONF, et convie le public à participer à une expérience immersive exceptionnelle. A la tombée de la nuit, dans une clairière bordée d’arbres centenaires, imprégnez-vous de l’atmosphère mystérieuse d’une série dans laquelle la forêt est également présente…