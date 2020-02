Le festival 100% séries : 483 séries visionnées, 74 séries inédites sélectionnées, provenant de 25 pays dont 38 en Première mondiale !

SERIES MANIA © Jonathan Lelong

Le festival SERIES MANIA Lille / Hauts-de-France propose en avant-première et sur grand écran les meilleures séries du monde entier, offrant ainsi au grand public et aux professionnels français et étrangers une opportunité unique de rencontrer tout au long des 9 jours du festival, les créateurs, scénaristes, réalisateurs et talents parmi les plus renommés de l’univers sériel d’hier, d’aujourd’hui et de demain.

France Inter, radio généraliste de référence, mélange les genres, les générations, cultive le goût de la découverte et s’intéresse bien sûr aussi aux séries.

Vendredi 20 mars, elle accompagne la nouvelle édition de Séries Mania, avec des émissions en public depuis le Palais des Beaux-Arts :

13h-14h / On va déguster de François-Régis Gaudry (enregistrement - diffusion dimanche 29 mars, à 11h) avec Florent Ladeyn , chef de l’Auberge du Vert Mont, du Bloempot et du Bierbuik-Bloemeke ; Marie-laure Fréchet , cofondatrice du Festival Mange Lille et Grégory Delassus, éleveur

de (enregistrement - diffusion dimanche 29 mars, à 11h) avec , chef de l’Auberge du Vert Mont, du Bloempot et du Bierbuik-Bloemeke ; , cofondatrice du Festival Mange Lille et éleveur 16h-17h / Popopop d’ Antoine de Caunes

d’ 17h-18h / Par Jupiter ! de Charline Vanhoenacker, Alex Vizorek et toute l’équipe

SERIES MANIA, quand Lille et la Région Hauts-de-France vivent à l’heure internationale des séries !

Un événement unique en son genre, entièrement consacré aux séries, à ceux qui les font comme à ceux qui les regardent. Un événement festif – et gratuit ! – au cœur de l’Europe dont la qualité et la diversité de la programmation est reconnue unanimement par le public et la profession en provenance du monde entier.

Séries Mania - Opening-ceremony / Lefevre

SERIES MANIA FORUM, partie professionnelle du festival, est le rendez-vous incontournable où les décideurs et talents de l'audiovisuel se rencontrent pour découvrir les projets en développement ou en cours de production et imaginent ainsi la nouvelle génération des séries à venir. Depuis 2018, LES DIALOGUES DE LILLE y constitue un nouvel espace de rencontres et d’échanges de haut niveau voué à rassembler les principaux acteurs politiques, institutionnels, créatifs et économiques des secteurs de la télévision et de la culture en Europe et aux États-Unis.

SERIES MANIA / Jonathan Lelong

►►► Ils seront à SERIES MANIA :

Simon Abkarian, Tawfik Abu Wael, Mathieu Amalric, Artus, Jacques Audiard, Manon Azem, Veerle Baetens, Glen Ballard, Paolo Barzman, Houda Benyamina, Nir Bergman, Florent Bernard, Marie Berto, Myra Bitout, Armando Bo, Romane Bohringer, Théodore Bonnet, Carole Bouquet, Virginie Brac, Chris Brancato, Zabou Breitman, Charlie Bruneau, Simon Buisson, Eric Cantona, Amit Cohen, Noé Debré, Patrick d’Assumcao, Pierre Deladonchamps, Jean-Xavier de Lestrade, Mathieu Demy, Marianne Denicourt, Natalia Dontcheva, Ziad Doueiri, Loup-Denis Elion, Giancarlo Esposito, Maria Feldman, Théo Fernandez, Marion Festraëts, Grégory Fitoussi, Elodie Frenck, Rachel Griffiths, Hervé Hadmar, Eli Horowitz, Chloé Jouannet, Mathieu Kassovitz, Carmen Kassovitz, Claire Keim, Olga Kurylenko, Samuel Labarthe, Constance Labbé, Xavier Lacaille, Marie Lanchas, Nikola Lange, Sophie-Marie Larrouy, Robinson Latour, Pascal Laugier, Samuel Le Bihan, Charlotte Le Bon, Alban Lenoir, Ron Leshem, Hagai Levi, Florence Loiret-Caille, Axel Maliverney, Tigran Mekhitarian, Adrien Ménielle, Olivier Mag, Arnaud Malherbe, Olivier Marchal, Laïla Marrakchi, Laetitia Milot, Jérôme Niel, Emilie Noblet, Pierre Perrier, Tom Perrotta, Yves Pignot, Caroline Proust, Lucia Puenzo, Eshref Reybrouck, Eric Rochant, Benjamin Rocher, Jeanne Savary, Barbara Schulz, Samy Seghir, Jeremie Sein, Tomer Sisley, Laura Smet, Anne-Sophie Soldaini, Veena Sud, Dominique Thomas, Jack Thorne, Vincent Tirel, Zineb Triki, Karine Tuil, Marine Vacth, Harold Valentin, Arnaud Valois, Marie Vincent, Anna Winger, Jonathan Zaccaï...

►►► LA COMPÉTITION INTERNATIONALE - PREMIÈRES MONDIALES

ADULT MATERIAL - Royaume-Uni, 2020

CRY WOLF - Danemark, 2020

DÉRAPAGES - France, 2020

LITTLE BIRDS - Royaume-Uni, 2020

MOLOCH - France & Belgique, 2020

NO MAN’S LAND - France, Israël, Belgique, 2020

PATRIA - Espagne, 2020

EL PRESIDENTE - Chili & Argentine, 2020

UNORTHODOX - Allemagne, 2020

VALLEY OF TEARS - Israël, 2020

►►► LA COMPÉTITION FRANÇAISE - PREMIÈRES MONDIALES

CHEYENNE ET LOLA - France & Belgique, 2020 :

LA GARÇONNE - France, 2019

ILS ÉTAIENT DIX - France, 2019

MOAH - France, 2019

PARLEMENT - France, 2019

ROMANCE - France, 2019

Toute la programmation !