Né le 11 décembre 1937 à Grayling, dans le Michigan, Jim Harrison, est romancier et poète. Il est mort le 26 mars 2016, à l’âge de 78 ans, dans sa maison de Patagonia, en Arizona. Il était en train d’écrire un poème…

Portrait-Jim-Harrison © Nour Films

Un homme rentre chez lui au cœur des grands espaces. Il raconte sa vie, qu’il a brûlée par les deux bouts et qui révèle une autre Histoire de l’Amérique. A travers ce testament spirituel et joyeux, il nous invite à revenir à l’essentiel et à vivre en harmonie avec la nature. Cet homme est l’un des plus grands écrivains américains.

Il s’appelle Jim Harrison.

Seule la Terre est éternelle est un film sur notre rapport à la nature et la nécessaire reconnexion au monde sauvage à travers le regard d’un écrivain qui est - je le crois - le plus important des écrivains américains contemporains. En tout cas, celui qui m’a le plus ébloui et dont les livres peuvent aider ceux qui les lisent. Je voulais partager ce que j’ai appris en le lisant et ce que j’ai découvert grâce à lui.

François Busnel

Ensemble, François Busnel et Adrien Soland ont écrit et réalisé plusieurs documentaires pour la télévision parmi lesquels Sur les traces de Gustave Flaubert (France 5, 2021), Philip Roth, biographie d’une œuvre (France 5, 2014), Tolkien, le seigneur des écrivains (France 5, 2013), Les Carnets de route de François Busnel (France 5, 2011 et 2013)… Seule la Terre est éternelle est leur premier long-métrage.

Monument-valley-tournage / Nour Films

François Busnel décrit ainsi ce héros si contemporain :

« Jim Harrison est un romancier et un poète de haute sève, au souffle rabelaisien, auteur d’une poignée de chefs-d’œuvre dont certains ont été adaptés au cinéma, il a influencé toute une génération d’écologistes (à commencer par Edward Abbey) mais aussi de féministes. Il a connu la gloire et la détresse, les cimes et la dépression. Il a exploré l’histoire du génocide des Indiens d’Amérique comme peu d’autres avant lui, a célébré le monde sauvage et la gourmandise tout en écrivant des histoires d’une extrême délicatesse sur les blessures intimes…

Mais si Jim Harrison est un immense écrivain, il est aussi un être humain intense, démesuré. Ce n’est pas pour rien qu’on l’a surnommé « Big Jim ». Sa vie est un roman. Jim Harrison est cet homme dont la présence au monde me bouleverse, m’aimante et me semble fournir une réponse aux questions du temps présent - l’éco-anxiété que ressentent beaucoup de nos contemporains, notamment. »

Il explique :

« Le film doit énormément à l’engagement entier de Jim Harrison. J’ai commencé à l’écrire en 2011. Nous venions de tourner chez Jim un « Carnet de route » pour la télévision mais j’étais frustré par le format et le formatage que l’exercice télévisuel imposait alors. J’ai parlé à Jim de l’idée d’un film non pas « sur » lui mais « avec » lui et « dans » le monde sauvage dont il parle dans ses livres.

J’ai insisté de nombreuses fois. Puis, en juin 2015, Jim m’a dit : « Si tu as toujours envie de faire ce film, viens cet été. » J’ai réuni l’équipe et nous sommes arrivés à Livingston, Montana, au cours de l’été. Il m’a alors posé cette question : « Quelle histoire allons-nous raconter ? ». Je lui ai dit que je ne serais pas à l’image, qu’il n’y aurait ni archives ni voix off, que je ne raconterais pas sa vie comme un biographe le ferait. Il a souri et a juste dit : « On y va ! ».

Le tournage a duré trois semaines pendant lesquelles Jim a été d’une disponibilité totale, jour et nuit. Il voulait être filmé tel qu’il était, abîmé mais debout, jubilant d’aller pêcher sur la Yellowstone River, marchant à Emigrant Peak, prenant la route pour rejoindre sa casita près de la frontière mexicaine, entouré d’amis chers.

Cet engagement total de Jim dans le film a permis un certain nombre de séquences burlesques alors que le film est clairement le testament spirituel d’un homme au crépuscule de sa vie. »

Portrait-Jim-Harrison / Nour Films

François Busnel évoque Adrien Soland, co-signateur du film documentaire Seule la terre est éternelle :

« Je travaille en tandem avec Adrien depuis bientôt 15 ans car nous sommes complémentaires mais aussi parce que son travail me sidère.

Il y a, par exemple, ce plan où l’on voit Jim entrer dans un bar de Livingston et chalouper jusqu’au comptoir puis faire un baisemain à la serveuse qu’il connaissait si bien. Cette scène capture un moment tendre et déchirant : la solitude de ce vieil homme dans un bar désert, qu’Adrien a su filmer alors qu’elle n’était absolument pas prévue. Quand nous avons montré les images à Jim, il a été enchanté car il ne voulait surtout pas de scènes reconstituées.

Adrien m’a encouragé à écrire et réaliser le film comme je le voulais depuis toujours. Et à le réécrire et à le monter, après la mort de Jim. Mais il a m’a surtout permis, techniquement, de filmer Jim dans l’esprit de ce « cinéma-vérité » qui me tient tant à cœur. Jim nous a offert sa part la plus sincère. Je crois que c’est précisément ce qui donne au film sa force, sa tendresse et sa complicité. »

Francois-Busnel-et-Adrien-Soland / Nour Films

François Busnel termine :

« Parce que Jim Harrison est un personnage profondément joyeux et tendre. C’est un testament « spirituel » dans tous les sens du terme ! Quand il parle de la mort et dit qu’elle ne lui importe pas, alors qu’il sent qu’elle ne va plus tarder, il est bouleversant. Il en plaisante en citant l’anthropologue Loren Eiseley qui disait : « Nous aimions la terre mais n’avons pas pu rester. » Et il trouve, toujours en riant, sa propre épitaphe : « Il a fait le boulot ! » Quelle élégance. »

Blackfoot-River. / Nour Films

