La cérémonie des Golden Globes se déroule ce dimanche à Hollywood. Ces prix sont rarement annonciateurs de récompense aux Oscars, remis un mois plus tard.

Emma Stone et Ryan Gosling nommés aux Golden Globes 2017 pour "La la land" © Reuters / Reuters

Trois récompenses identiques depuis 2010

En 2014 , "Twelve years a slave" obtient l'Oscar du meilleur film et le Golden Globe de la meilleure comédie dramatique. Idem pour "Argo" en 2013 . "The artist" obtient l'Oscar du meilleur film et le Golden Globe de la meilleure comédie en 2012. Et en 2016, plusieurs Golden Globes (parmi les principaux) ont été annonciateurs des Oscars, mais pas dans la catégorie du meilleur film :

Leonardo Di Caprio sacré aux Oscars en 2016, après les Golden Globes © Reuters / Mario Anzuoni

Leonardo Di Caprio meilleur acteur aux deux cérémonies pour "The revenant", comme Brie Larson, meilleure actrice dans "Room". Alejandro González Iñarritu a également obtenu les deux trophées du meilleur réalisateur pour "The revenant". Le meilleur film étranger était dans les deux cas "Le fils de Saul". En revanche, le meilleur film de l'année était "Spotlight" pour l'Académie des Oscars, et "The revenant" pour les Golden Globes.

Un jury des Golden Globes controversé

Les Golden Globes sont organisés par l'Association de la presse étrangère de Hollywood, qui regroupe environ 90 membres chargés de publier à travers le monde entier des articles sur l'industrie du cinéma. Voilà pourquoi les Golden Globes comptent plus de catégories et couvre aussi les séries télé. Voilà également pourquoi le jury a tendance à récompenser des oeuvres qui parfois méritent moins d'être récompensées que d'autres. Les jurés veulent promouvoir un maximum de films.

Les Oscars de leur coté sont décernés par un jury d'environ 6 000 membres, tous issus de la profession, membres de l'Académie des Arts et des Sciences du cinéma. Environ 20% d'acteurs et actrices, le reste étant des réalisateurs et des producteurs. Les Oscars sont donc plus prestigieux.

Les Golden Globes, parfois un bon coup de pub

Un film qui risquerait de passer "inaperçu" et voudrait gagner une certaine renommée peut être aidé s'il est nommé, puis récompensé aux Golden Globes. Exemple en 2016 avec "The big short" ("le casse du siècle") avec Steve Carell et Christian Bale, film nommé quatre fois aux Golden Globes. Sorti sur les écrans américains fin 2015, c'est à dire peu de temps avant les cérémonies, ses nominations aux Golden Globes lui ont permis d'obtenir dans la foulée cinq nominations aux Oscars. Au final, le film a obtenu l'Oscar du meilleur scénario.

Casey Affleck nommé meilleur acteur aux Golden Globes pour Manchester-by-the-sea © Reuters / Danny Moloshok

La liste des nommés aux Oscars 2017 sera connue le 24 janvier. On sait d'ores et déjà que le film "Elle" de Paul Verhoeven n'a pas été retenu parmi les films en compétition pour le meilleur film étranger. Isabelle Huppert en revanche est nommée dans la catégorie meilleure actrice d'un long métrage dramatique pour "Elle". La 89ème cérémonie des Oscars, présentée par le comédien et animateur télé Jimmy Kimmel, sera diffusée le dimanche 26 février 2017 sur ABC aux Etats-Unis et sur Canal + en France.

Des Français en lice

"Elle", de Paul Verhoeven (production franco-allemande) , est en lice pour le Golden Globe du meilleur film étranger.

"Isabelle Huppert" est en lice pour le Golden Globe de la meilleure actrice.

"Ma vie de courgette", film franco-suisse, réalisé par Claude Barras, sélectionné dans la catégorie films d'animation.