Les films sur les grands duos comiques ne sont pas toujours drôles... La preuve ? Si les critiques du "Masque & la Plume" s'accordent tous à penser que ce n'est pas un grand film, certains ont tout de même été touchés par la tendresse et la mélancolie de ce film.

John C. Reilly et Steve Coogan, sur le tournage de "Stan & Ollie", sur le duo historique Laurel et Hardy (sortie le 06 mars 2019) © Metropolitan FilmExport

Le résumé du film, par Jérôme Garcin

Ce biopic de Jon S. Baird revient sur le légendaire couple comique en 1953, quand leur popularité décroît et qu’ils partent pour l’Angleterre en tournée. On voit comment leur amitié va résister à la vieillesse, aux colères, aux problèmes de santé, aux projets annulés, aux salles à moitié pleines, aux rumeurs de séparation... Cette tournée fut la dernière collaboration des deux héros fatigués. Ollie (joué par John C. Reilly) mourut en 1957. Stan Laurel (Steve Coogan) en fut dévasté.

"Le film est médiocre" – Michel Ciment

MC : Les deux comédiens sont formidables. En dehors de cela, c'est un hommage à l'amitié : on est face à un film mélancolique, un hommage aussi au rôle salvateur du rire… tout cela est très sympathique, néanmoins le film est médiocre.

Ce qui est terrible quand on fait des films sur de grands comiques (Chaplin, Keaton) c'est qu'on y reconstitue des gags sur scène et sur l'écran les gens se tordent de rire, mais dans la salle de cinéma personne ne rit. Ce film n'a pas arraché un rire à un seul spectateur quand je l'ai vu en salles.

Steve Coogan et John C. Reilly dans les rôles de Stan Laurel et Oliver Hardy, pour le biopic "Stan & Ollie" (sortie le 06 mars 2019) / Metropolitan FilmExport

"Un film tendre, mélancolique et vraiment charmant" – Sophie Avon

SA : Il y a des maladresses mais c'est un film charmant. Je ne dirais pas que c'est un biopic car il a plus de charme que cela, c'est une évocation assez belle de cet amour, de cette amitié entre les deux humoristes.

C'est un film très mélancolique avec une tristesse sourde. Ce n'est pas un grand film mais c'est un film tendre, mélancolique et vraiment charmant.

"Ce n'est pas un film fait pour être drôle" – Eric Neuhoff

EN : Ce n'est pas un film fait pour être drôle, c'est un film qui a une très belle tristesse. C'est l'histoire de deux types qui n'arrivent pas à se détester : tous seuls ils ne seraient rien, ils s'en aperçoivent. Ça les désole et les enchante à la fois.

Le film est très touchant, très modeste, et rend hommage à ces deux personnages.

John C. Reilly, campant Oliver Hardy dans le biopic "Stan & Ollie" sur le duo iconique Laurel et Hardy (sortie le 06 mars 2019) / Copyright Metropolitan FilmExport

"Ce film montre vraiment la mécanique, la précision du jeu d'acteur scénique" – Xavier Leherpeur

XL : Je suis entièrement d'accord avec Eric, ce n'est pas un film qui est fait pour être drôle. C'est un film sur une fin de carrière qui recommence, qui recommence contre tous et contre tous les avis. Ils vont d'hôtels pourris en hôtels un petit peu mieux à mesure que le succès revient.

La mise en scène n'est pas là pour redonner à faire rire sur des gags que l'on connaît, elle est là pour montrer la mécanique, la précision du jeu d'acteur scénique. Ce ne sont pas des gags de cinéma mais des gags de scène, donc faits pour être vus de loin. Et la mise en scène découpe très bien la précision avec laquelle il fallait exécuter les choses, attendre le repère visuel, le geste, ce qui allait se faire...

Le sujet du film ce n'est pas le rire, c'est vraiment montrer l'acteur au travail, avec ce corps, avec cette précision, avec cette minutie, ce côté très minuté des gags qui rend hommage vraiment au travail de Laurel et Hardy car c'est un binôme et c'est plus compliqué de faire rire à deux, parce qu'il ne faut jamais voler la vedette à l'autre, mais toujours le servir au contraire.

Ce n'est pas un grand film mais ce n'est pas un film à balayer d'un revers.

Aller plus loin

Sortie en salles le 6 mars 2019

🎧 Écoutez l'ensemble des critiques échangées à propos de ce film sur le plateau du Masque et la Plume...

6 min La critique de "Stan & Ollie" de John S. Baird

Chaque dimanche à 20h, retrouvez les critiques du Masque et la Plume réunis autour de Jérôme Garcin pour parler cinéma, théâtre ou littérature.

À noter que d'autres critiques de films du Masque et la Plume sont à retrouver ici !