L'occasion de venir écouter l'Orchestre national de Lyon jouer les partitions d'origine de Star Wars Un nouvel espoir et Star Wars L’empire contre-attaque !

STARWARS Spectacle sous licence de Disney Concerts, en association avec 20th Century Fox , LucasFilm Ltd et WarnerChappell Music © © 2008 et ™ LucasFilm Ltd. Tous droits réservés. © Disney

Depuis 2000, l'Institut Lumière et l'Auditorium de Lyon proposent chaque saison un programme exceptionnel de ciné-concerts.

Un programme qui permet de découvrir les plus grands films de l'histoire du cinéma, avec un accompagnement musical en direct sur la belle scène de l'Auditorium de Lyon.

Star Wars un nouvel espoir du 23 au 26 janvier 2019

Quatrième épisode de Star Wars, Un nouvel espoir est pourtant bien l’original : le premier film de la saga, sorti en 1977 sous le titre de La Guerre des étoiles.

Alors qu’il ouvre la trilogie complétée ensuite par L’Empire contre-attaque et Le Retour du Jedi, pourquoi figure-t-il désormais en quatrième position ?

Parce qu’une seconde trilogie a vu le jour dans les années 2000, et qu’elle raconte non pas la suite mais le début de l’histoire.

S’il faut voir un seul épisode, c’est donc bien celui-là. On y rencontre le jeune Luke Skywalker et son camarade Han Solo, le chevalier Obi-Wan Kenobi, les droïdes C-3PO et R2-D2, le poilu Chewbacca et l’affreux Dark Vador.

Avec la musique de John Williams jouée in vivo par l’Orchestre national de Lyon, le film est encore plus impressionnant, les effets paraissent encore plus spéciaux. La «Marche impériale» envahit l’espace de la salle et celui, infini, où se meuvent les personnages. La musique n’est plus un accompagnement mais l’actrice d’un spectacle d’art total.

En coproduction avec l’Institut Lumière .

Par l ’ Orchestre national de Lyon sous la direction de Christophe Eliot

sous la direction de Musique de John Williams

Un film de George Lucas, Star Wars : Un nouvel espoir (Star Wars: A New Hope) États-Unis, 1977, couleur, VO sous-titrée / avec Mark Hamill, Carrie Fisher, Harrison Ford…

Star Wars L’empire contre-attaque du 6 au 9 février 2019

Quand il écrit pour le cinéma, selon ses dires, John Williams ne regarde pas systématiquement le film, et il se garde bien de le faire une fois son travail achevé.

Sur les indications du réalisateur, il se réserve ainsi une sorte de liberté par rapport aux images. On a peine à le croire tant ses partitions pensent littéralement le septième art.

Chaque thème semble né pour un personnage, un décor ou une situation particulière. La dimension sonore n’est pas un simple contrepoint à la dimension visuelle mais participe, à égalité avec les images, de l’effet global.

Les émotions seront plus vives encore quand la musique de L’Empire contre-attaque, sera reprise en direct par l’Orchestre national de Lyon !

