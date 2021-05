Un film de Florian Zeller avec Anthony Hopkins et Olivia Colman

Adaptée de la célèbre pièce de théâtre Le père de Florian Zeller, The father raconte la trajectoire intérieure d’un homme de 81 ans, Anthony, dont la réalité se brise peu à peu sous nos yeux. Mais c’est aussi l’histoire d’Anne, sa fille, qui tente de l’accompagner dans un labyrinthe de questions sans réponses.

Qui n’a pas été, ou sera un jour, confronté à la perte de contrôle d’un proche ? De le voir plonger dans un monde où l’intelligence ne veut plus rien dire ? Où ses repères se déconstruisent peu à peu ? Être face à cette peur ou aux dilemmes qui se posent à toute personne accompagnant une personne âgée ?

The father nous met dans une position inédite, comme si nous devions faire partie de la narration afin de nous faire éprouver la désorientation, les incertitudes, l’enfermement du personnage principal, Anthony, joué par Anthony Hopkins, le maître de l’ambivalence, du non-dit et de l’anxiété.

Anthony Hopkins, Anthony dans The father

Le film se présente comme un puzzle. On peut tenter de jouer avec les toutes les pièces pour tenter de comprendre ce qui se passe. Mais aucune combinaison ne fonctionnera entièrement. Il y aura toujours des contradictions ou des incohérences. Il y aura toujours une pièce manquante.

Pourtant, tout le film est tourné dans le même endroit, le même espace. En changeant le décor à l’intérieur de ce même espace, ce lieu unique devienne un espace mental, en perpétuelle transformation.

Je crois qu’à un moment, les contradictions dans la narration, dans la chronologie ou dans les personnages s’accumulent tellement qu’il devient impossible de tout comprendre. Ce que je voulais, c’est que le spectateur soit alors obligé de « lâcher prise »… D’accepter que le cerveau ne peut pas résoudre cette énigme… Alors, quelque chose d’un autre ordre peut se passer… Comme si, soudain, l’histoire pouvait se comprendre sur un autre plan, un plan plus simple, plus émotionnel. Moins compliqué. Malgré la complexité du récit, la destination finale du film est extrêmement simple. C’est un homme qui est débordé par une émotion primordiale, celle d’un enfant qui appelle sa mère pour qu’elle vienne le sauver…

Florian Zeller, réalisateur

Dans quel appartement sommes-nous ? Est-ce celui d’Anthony ? Ou bien celui de sa fille ? Anthony est-il en train de perdre le sens du réel ? Ou bien est-il l’objet d’une manipulation ? Cet inconnu qui prétend être le mari d’Anne, qui est-il vraiment ?

C’est une traductrice. On sait qu’elle a été mariée et qu’elle a divorcé. Elle vit désormais avec Paul qui n’est pas la personne la plus compréhensive du monde. Mais Anne est une fille aimante. Même si elle est très prise par son travail, elle tient à s’occuper de son père et à le garder chez elle aussi longtemps que possible. Et elle redoute le moment où son état se dégradera tant qu’elle sera forcée de le placer dans une institution.