Le nouveau film du cinéaste met en scène un recueil d’histoires tirées du dernier numéro d’un magazine américain publié dans une ville française fictive du XXe siècle…

THE FRENCH DISPATCH © 2021 20TH CENTURY STUDIOS. ALL RIGHTS RESERVED

Alors que le rédacteur en chef de The French Dispatch - un magazine américain à gros tirage basé dans la ville française d’Ennui-sur-Blasé - vient de mourir, toute l’équipe du journal se réunit pour écrire sa nécrologie : l’Illustrateur (Jason Schwartzman), le Secrétaire de rédaction (Fisher Stevens), le Conseiller juridique (Griffin Dunne), la Correctrice (Elisabeth Moss), la Relectrice (Anjelica Bette Fellini), et le joyeux Rédacteur (Wally Wolodarsky), qui hante les bureaux du journal depuis des années mais n’a jamais écrit une ligne.

Pour afficher ce contenu Youtube, vous devez accepter les cookies Publicité.



Ces cookies permettent à nos partenaires de vous proposer des publicités et des contenus personnalisés en fonction de votre navigation, de votre profil et de vos centres d'intérêt. J'autorise Gérer mes choix

Les souvenirs liés à ce patron bien-aimé, Arthur Howitzer Jr (Bill Murray), originaire du Kansas, vont se fondre dans quatre récits : un carnet de voyage au cœur des quartiers louches de la ville écrit par le Reporter à bicyclette ; « Le chef-d’œuvre de béton », un reportage sur un peintre fou criminel, sa muse et la rapacité du monde de l’art ; « Refonte d’un manifeste », une chronique de l’amour et de la mort sur les barricades en pleine révolte étudiante ; et « La salle à manger privée du commissaire », une histoire de suspense, de drogue, de kidnapping et de gastronomie…

THE FRENCH DISPATCH / 2021 20TH CENTURY STUDIOS. ALL RIGHTS RESERVED

THE FRENCH DISPATCH / 2021 20TH CENTURY STUDIOS. ALL RIGHTS RESERVED

The french dispatch est une œuvre multiple à bien des égards. C’est une inépuisable mine d’histoires imbriquées les unes dans les autres, un mélange de récits et de souvenirs qui convergent en un tout organique, un cabinet de curiosités cinématographiques de toutes formes et de toutes dimensions tourbillonnant en un mouvement permanent.

THE FRENCH DISPATCH / 2021 20TH CENTURY STUDIOS. ALL RIGHTS RESERVED

THE FRENCH DISPATCH / 2021 20TH CENTURY STUDIOS. ALL RIGHTS RESERVED

C’est aussi une ode à la presse écrite en général et au magazine The New Yorker en particulier, une déclaration d’amour à la France et au cinéma français, et une touchante réflexion sur le fait de vivre loin de chez soi.

THE FRENCH DISPATCH / 2021 20TH CENTURY STUDIOS. ALL RIGHTS RESERVED

Cependant, jamais le film ne se résume à un seul de ces éléments à un instant donné : tous sont présents, omniprésents, enchevêtrés en une entité cinématographique protéiforme et harmonieuse. La meilleure définition de The french dispatch consiste à dire… qu’il s’agit d’un film de Wes Anderson.

The french dispatch est en fait trois choses mélangées : un recueil d’histoires, ce que j’ai toujours eu envie de faire ; un film inspiré par le New Yorker et le genre de journalistes et d’auteurs qui ont fait la réputation du magazine ; et, puisque j’ai passé beaucoup de temps en France au fil des ans et que j’ai toujours voulu faire un film français, c’est aussi un film lié au cinéma français.

Wes Anderson.

Pour afficher ce contenu Youtube, vous devez accepter les cookies Publicité.



Ces cookies permettent à nos partenaires de vous proposer des publicités et des contenus personnalisés en fonction de votre navigation, de votre profil et de vos centres d'intérêt. J'autorise Gérer mes choix

►►► Distribution

Réalisateur et scénariste : Wes Anderson

Histoire : Wes Anderson & Roman Coppola

Avec : Benicio Del Toro, Adrien Brody, Tilda Swinton, Léa Seydoux, Frances McDormand, Timothée Chalamet, Lyna Khoudri, Jeffrey Wright, Mathieu Amalric, Stephen Park, Bill Murray, Owen Wilson, Christoph Waltz, Edward Norton, Jason Schwartzman, Anjelica Huston, Willem Dafoe, Elisabeth Moss, Liev Schreiber, Lois Smith, Saoirse Ronan, Christoph Waltz, Cécile de France, Guillaume Gallienne…