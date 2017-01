Le dernier film de Sean Penn a atterré l'équipe des critiques de l'émission dominicale de cinéma qui ne se prive pas de persifler.

Avec Sophie Avon (Sud-Ouest), Michel Ciment (Positif), Eric Neuhoff (Figaro) et Alain Riou (L’Obs), réunis autour de Jérôme Garcin (L'Obs, France Inter).

La présentation du film par Jérôme Garcin :

Ce n’est pas la fête du cinéma américain ce soir ! On va aller vite sur The Last face qui est un très long film de Sean Penn avec Charlize Theron, Javier Bardem, Adèle Excharchopoulos… Un film que l’on a vu à Cannes où il a provoqué des rires de gêne. L’histoire se passe en Afrique, dans un pays déchiré par la guerre, et décimé par le sida. Et on est convié à assister à l’histoire d’amour torride, un peu suante entre deux médecins : le médecin espagnol Javier Bardem et la patronne sud-africaine d’une ONG, Charlize Theron. Je laisse de côté l’inénarrable Jean Réno de French doctor. Mais sans Christian Clavier, c’est ridicule ! Il manque quelque chose au film quand il n'a pas sa côte de maille. A chaque plan, il nous est rappelé de façon assez obscène que l’amour, c’est aussi la guerre. Et d’ailleurs inversement avec des phrases d’anthologie : dont une réplique de Charlize à Javier : « Ce n’est pas parce que tu es allé à l’intérieur de moi que tu me connais » … Je l’ai épinglé au-dessus de mon lit, celle-ci ! Et je me souviens aussi à Cannes du titre de Libé le lendemain de la projection : « Un nouveau drame pour l’Afrique. »

Michel Ciment :

Oui à Cannes, ça a commencé dès le prégénérique : les éclats de rire et les huées se mélangeaient. Avec cette phrase en exergue : « La violence de la guerre n’est comparable qu’à la brutalité des rapports entre un homme et une femme qui s’aiment d’un amour impossible ». Déjà, on était stupéfait de voir une telle nullité en compétition, alors qu’on avait refusé le film Fais de beaux rêves de Bellocchio, et _Néruda. V_oir que ce film nul, plein de clichés et avec de mauvais actions était dans la sélection ! C’est différent de Birth of a nation, mais c'’est le même genre de choses. C’est un film qui se retourne : on a honte de voir les problèmes de l’Afrique traités dans une mise en parallèle entre le massacre des africains et cet amour torride.

Sophie Avon :

Et cette façon de montrer de manière obscène la souffrance de cette guerre. J’ai encore en mémoire ces deux plans affreux à base de d’images de cadavres au-dessus desquels volètent des mouches, et celui sur des tripes sur les barbelés. Comment, dans l’entourage de Sean Penn, personne ne lui a dit de qu’on ne représente pas la souffrance comme ça ! C’est une honte pour les morts. On rigolait pour l’amour… Mais le Harlequin plaqué là-dessus ! Quand en plus c’est doublé ce cet espèce de manque de moralité au sens où comme disait Godard, le travelling, c’est une affaire de morale. C’est vraiment ça. On ne peut pas tout montrer allégrement. Là il le montre et avec un contre point joyeux de l’amour. Plus les couchers de soleil…

Eric Neuhoff :

Non, c’est assez précieux un film comme ça. Quand il va sortir en DVD, on va pouvoir se faire des soirées hilarantes… Il y a aussi les scènes « avant de faire l’amour, il faut se brosser les dents ». On a l’impression d’une pub pour le fluor. Le tout se fait derrière un rideau de perles. C’était les préliminaires. Mais il n’y a pas besoin de brosse à dents pour ça ! L’amour est fluor que la guerre… Tout est ridicule. Quand on voit ce que fait Sean Penn à la fois des sentiments et de l’actualité dramatique de ces pays-là. Ce type est tombé sur la tête ! Il avait fait des bons films, je ne sais pas ce qui lui est arrivé ! C’était au moment de sa séparation avec Charlize Theron : soit il a voulu couler sa carrière par méchanceté, soit il a voulu lui faire un cadeau, mais là du coup, je comprends qu’elle soit partie. Elle va perdre son contrat avec Dior si les dirigeants de la marque vont voir le film. C’est terrible ! On entend quand même Charlize dire : avant de rencontrer Miguel, j’étais l’idée de moi-même. On a envie de lui dire : faut te soigner !

Alain Riou :

Je ne peux pas en parler. J’ai promis de ne pas être méchant en 2017.

