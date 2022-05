Après "The Witch" et "The Lighthouse", Robert Eggers plonge dans la légende scandinave pour adapter "Hamlet". Un récit de vengeance dont l'univers et la mise en scène spectaculaire ont convaincu une partie des critiques du "Masque", quand l'autre pointe un effondrement visuel et scénaristique.

Le film présenté par Jérôme Garcin

Un film de 2h15, qui se déroule dans les années 900. Un prince viking cherche à venger la mort de son père tué par son oncle lorsqu'il était enfant. Vous avez sans doute reconnu "Hamlet", qui a inspiré à Shakespeare sa célèbre tragédie, avec le très très bodybuildé Alexander Skarsgard dans le rôle d'Hamlet, Nicole Kidman dans le rôle de sa mère, la reine Gudrun, Ethan Hawk le roi assassiné, Willem Dafoe, et même la chanteuse Björk.

Si vous aimez le grandiloquent, les combats, la sorcellerie, le gore, la sauvagerie, vous serez aux anges. Sinon…

Sophie Avon n'a pas boudé son plaisir !

Si les épopées vikings, ce n'est absolument pas la tasse de thé de Sophie en règle générale, elle admet avoir été touchée par la puissance cinématographique et narrative du film, même s'il est très testostéroné.

SV : "Habituellement, je n'aime pas du tout ce genre de films. J'y suis allée à reculons, mais contre toute attente, j'ai été embarquée parce qu'il y a une vraie puissance cinématographique, une vraie beauté, quelque chose d'animal, de sauvage, de radical, certes chargé d'hémoglobine avec cette virilité surexposée mais qui embarque.

Il y a une puissance narrative à laquelle j'ai été sensible. Moins pour tout ce qui est magie, fantastique. Après ça manquait singulièrement de poésie, c'était kitschissime, ce qui m'a un peu refroidi".

Voilà un film radical, mais spectaculaire !

Pierre Murat s'est laissé convaincre par "un univers malgré tout singulier"

Le critique de "Télérama" n'est pas resté insensible à l'ambiance originale que réussit à créer la mise en scène. Si vous n'avez pas aimé son précédent film, celui-ci saura certainement mieux vous convaincre.

PM : "J'y allais vraiment à reculons après avoir vu "The Lighthouse" qui était d'une prétention rare et absolue. Là aussi, ça l'est, mais curieusement, même s'il y a tout pour me déplaire il y a deux ou trois moments absolument fabuleux- dont un plan séquence formidable où le héros bodybuildé envahit le camp slave, ce qui offre un plan de plusieurs minutes avec des figurants dans tous les coins et qui donne à voir une vraie force de mise en scène. Puis l'affrontement avec Nicole Kidman, quand Hamlet et sa mère s'envoient des injures et des malédictions d'une force impressionnante.

Une mise en scène boursouflée, mais qui crée un univers très singulier, donc après tout, pourquoi pas"

Pour Camille Nevers, "c'est une forme de blockbuster d'auteur"

Pour la critique de "Libération", c'est comme du très mauvais théâtre, comme un film muet qui fait parler l'esthétique pour mieux se faire entendre, mais qui, en plus, propose des plans inopérants compensés par un effet stéroïdé…

CN : "Cela pourrait faire penser à du cinéma muet aujourd'hui recyclé dans une forme artistique poseuse, qui ne peut que donner ces horribles clips de Nirvana qu'on voyait dans les années 1990 avec des filtres ou bien comme le blockbuster culturel d'art dans le film muet.

On est chez Hamlet d'avant Shakespeare, avant le langage du théâtre et après "Game of Thrones", avec des plans qui sont très intéressants.

C'est un film très stéroïdé d'artiste qui se prend pour un grand acteur, avec des choses qu'on voit partout".

C'est comme un film muet qui aurait oublié que le cinéma est devenu parlant

Pour Jean-Marc Lalanne, c'est un effondrement visuel et scénaristique

Alors qu'il y allait avec un certain appétit tant il aime le spectaculaire hollywoodien, le journaliste des "Inrocks" a été déçu et déplore une absence totale de mise en scène et un film bercé par une espèce ce fantasme viril qui se transforme plus qu'autre chose en bêtise cinématographique.

J-M L : "Je trouve ça ignoble et très pénible. J'ai beaucoup aimé son premier film "The Witch", d'où une mise en scène extrêmement précise, rigoureuse avec un sens de la suggestion du hors champ qui laissait penser que ce type allait vraiment faire de grands films avec de grands moyens. Mais là, c'est un vrai effondrement… Il est totalement écrasé par le film qu'il veut faire…

Au-delà de l'esthétique un peu heavy metal, il n'y a vraiment aucune mise en scène…

Le maniement des effets numériques est hideux. Je pense à la bataille finale qui offre une débauche d'effets lumineux affreux. Un film d'une bêtise inouïe, en particulier cette espèce de fantasme viril et de vengeance qui se retrouvent réfutées par le film lui-même.

Le film ne va absolument pas au bout de sa prétention de déconstruction du mythe de la virilité

Le film

