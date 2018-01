La forme de l'eau, le nouveau conte du cinéaste mexicain

The shape of water © Adam Dalton

Avec The Shape of Water, Guillermo del Toro, cinéaste d’exception au talent visionnaire, nous entraîne au cœur d’un conte surnaturel qui se déroule sur fond de guerre froide dans l’Amérique du début des années 60.

Modeste employée d’un laboratoire gouvernemental ultra-secret, Elisa (Sally Hawkins) mène une existence morne et solitaire, d’autant plus isolée qu’elle est muette. Sa vie bascule à jamais lorsqu’elle et sa collègue Zelda (Octavia Spencer) découvrent une expérience encore plus secrète que les autres…

Guillermo del Toro est l’un des artistes les plus créatifs et les plus visionnaires de sa génération.

On retrouve son style distinctif dans son travail de réalisateur, de scénariste, de producteur et de romancier.

Outre Sally Hawkins et Octavia Spencer, le film est interprété par Michael Shannon, Richard Jenkins, Doug Jones et Michael Stuhlbarg.

