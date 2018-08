L'histoire de Jimmy Arnaud, un policier texan qui essaie tant bien que mal d'élever sa fille. Le portrait tragi-comique d'une figure d'une Amérique vacillante.

Le monde de Jimmy Arnaud bascule à la mort de sa mère : inadapté, surdoué, névrotique... le film sert toujours son point de vue. Le réalisateur Jim Cummings qui joue le rôle de Jimmy l'explique ainsi :

Je viens de la Nouvelle Orléans, alors je me suis inspiré de gars avec lesquels j’ai grandi, des gars qui ont baigné depuis l’enfance dans une masculinité toxique. Le personnage est tout naturellement sorti de là : il a une fragilité en lui, des émotions qu’il ne sait pas gérer, parce qu’on ne lui a appris qu’à les réprimer, en faisant le dur et en se prenant au sérieux. Dès lors, je n’avais qu’une envie : le rendre encore plus pathétique et que son entourage abuse encore davantage de lui.

Jim Cummings s'attache aux mots de Bruce Springsteen avec sa chanson Thunder Road :

La « masculinité toxique », c’est un vrai problème américain. Si on peut blaguer sur le sujet, montrer un agent de police qui traverse ce genre de problème, si on peut en rire et se dire « ce mec est un clown », eh bien peut-être que des gars vont se dire « il faut que je parle à ma fille de mon chagrin ou de mes soucis, plutôt que de faire comme ce pauvre type ». Et tout Springsteen parle de ça. Ses premiers disques en particulier, avec leurs travailleurs dans des petites villes qui ne s’en sortent pas… Ils n’ont pas un rond, ils conduisent leurs bagnoles, vont chercher leurs copines ; ils galèrent, sans trop savoir quoi faire de leur vie. On les retrouve dans Born to Run, Nebraska… Je voulais que mon film, comme ses disques, s’adresse à ces gens-là. Les pauvres types solitaires dont parle aussi Roy Orbison – d’ailleurs cité dans la chanson Thunder Road.