Une série d’événements va transformer radicalement l’existence des habitants d’un immeuble romain, dévoilant leur difficulté à être parent, frère ou voisin dans un monde où les rancœurs et la peur semblent avoir eu raison du vivre ensemble.

Tre piani de Nanni Moretti © Alberto Novelli

Lucio, Sara et leur fille de sept ans, Francesca, habitent au premier étage. Dans l’appartement d’en face, il y a Giovanna et Renato, qui servent souvent de baby-sitter pour la petite Francesca. Un soir, Renato, à qui l’on a confié la garde de Francesca, disparaît avec l’enfant pendant plusieurs heures.

Au deuxième étage vit Monica, aux prises avec sa première expérience de la maternité. Son mari, Giorgio, fait de longs séjours à l’étranger pour son travail. Monica mène un combat silencieux contre la solitude et la peur de devenir un jour comme sa mère, hospitalisée pour troubles mentaux.

Dora est juge, comme son mari Vittorio. Ils vivent au dernier étage avec leur fils de vingt ans, Andrea. Une nuit, le garçon, ivre, renverse et tue une femme. Désemparé, il demande à ses parents de l’aider à éviter la prison.

« Le film Tre piani, comme le livre d'Eshkol Nevo dont il est tiré, raconte l'histoire de trois familles qui vivent dans le même immeuble. Il aborde des thèmes universels tels que la culpabilité, les conséquences de nos choix, la justice et la responsabilité qui accompagne le fait d’être parent. Les personnages, fragiles et effrayés, sont mus par des peurs et des obsessions, et finissent souvent par accomplir des actes extrêmes. Pourtant, leurs motivations émotionnelles et sentimentales sont toujours compréhensibles.

Chaque geste que nous faisons, même dans l'intimité de notre foyer, a des conséquences qui affecteront les générations futures. Chacun d'entre nous doit en être conscient et responsable : nos actions sont ce que nous laissons en héritage à ceux qui viennent après nous.

Cette histoire raconte notre tendance à mener des vies isolées, à nous éloigner d'une communauté que non seulement nous ne voyons plus, mais dont nous pensons pouvoir nous passer. Pourtant, ce qui arrive à ces personnages nous montre à quel point nous sommes tous concernés par l’effort commun à faire pour se sentir membre d'une communauté. Le film est une invitation à s'ouvrir au monde extérieur qui emplit nos rues, à l’extérieur de nos maisons. Il ne tient qu'à nous de ne pas à nouveau rester enfermés dans nos « trois étages ».

Nanni Moretti, réalisateur de Tre Piani

« Il y a dix ans, j'ai écrit un livre intitulé Trois étages, composé des trois confessions distinctes de trois pécheurs solitaires. Ils vivent dans le même immeuble sans se rendre compte de la souffrance des autres. Le film Tre piani brise cette solitude. Elle entremêle les vies des protagonistes. Il leur permet de se blesser et de se guérir mutuellement. D’avoir des motifs de haine et de se pardonner mutuellement. Et cela nous rappelle - et combien il est important de s'en souvenir après cette année difficile - que notre bien-être est toujours, mais toujours, lié au bien-être des autres ».

Eshkol Nevo auteur du roman Trois Étages

