« Chacun a ses raisons pour agir comme il le fait, même s'il n'a pas forcément conscience de ces raisons… »

Un héros © Amir Hossein Shojaei

Résumé : Rahim est en prison à cause d'une dette qu'il n'a pas pu rembourser. Lors d'une permission de deux jours, il tente de convaincre son créancier de retirer sa plainte contre le versement d'une partie de la somme. Mais les choses ne se passent pas comme prévu…

Asghar Farhadi déploie tout son talent à nous conter la société iranienne à travers le portrait d’hommes, de femmes et d’enfants pris dans la tourmente de la manipulation et du mensonge.

Depuis le succès de son film Une séparation, le réalisateur est aujourd’hui une figure emblématique du cinéma d’auteur. Il évoque Un héros :

« Cela faisait quelques temps que je lisais dans la presse des histoires de ce genre. Celles d'individus ordinaires qui faisaient brièvement les titres des journaux en raison d'un acte altruiste. Au départ, j'avais une idée assez vague, issue de ces histoires vraies.

Comme dans la réalité, les personnes sont faites d'une multiplicité de dimensions et dans chaque situation, l'une d'elles prend le dessus et devient plus visible. On peut dire que ce sont des personnages "gris" : ils ne sont pas stéréotypés, unidimensionnels.

Comme toute personne réelle dans la vie quotidienne, ils sont faits de contrastes, de tendances antagoniques, de tiraillements au moment de leurs prises de décision. Le sourire de Rahim fait partie d'un ensemble de traits apparus progressivement au cours des mois de répétition pour chercher à définir le jeu de l'acteur qui l'incarnait, pour lui donner cette qualité de personnage "gris", inscrit dans la vie quotidienne.

En tant que metteur en scène, il faut veiller à ce que la recherche d'une impression de scène réaliste, quasi documentaire, n'induise pas le rythme lent et peu entraînant de la vie réelle.

Chacun a ses raisons pour agir comme il le fait, même s'il n'a pas forcément conscience de ces raisons. Si on lui demande de les énumérer, il en serait bien incapable. Elles ne sont parfois pas limpides ni simples à résumer. Elles sont un amas de contradictions. Dans la réalité, des individus peuvent mettre des années à trouver au fond d'eux les raisons de leurs actes, profondément enfouies dans leur passé.

Il n'est pas question de légitimation mais de compréhension. Comprendre ne veut pas dire légitimer. En prenant acte des raisons qui ont poussé un individu à agir, nous pouvons le comprendre, sans pour autant lui donner forcément raison. »

