Le film de Tom Gormican actuellement sur les écrans n'a pas soulevé l'enthousiasme des critiques cinéma de l'émission culturelle du dimanche soir, mais certains sont prêts à sauver quelques éléments.

Détail de l'affiche d'"Un Talent en or massif" de Tom Gormican avec Nicolas Cage et Pedro Pascal © / Metropolitain, Saturn, Lionsgate, et Burr ! Productions

"Je le déconseille à jeun" : Jérôme Garcin présente le film

Un talent en or massif de Tom Gormican, que je ne connaissais pas, est un film coproduit (je comprends mieux) par Nicolas Cage, avec Nicolas Cage qui joue… Nicolas Cage. L'acteur y est très survolté, très endetté, et très méprisé par sa fille. Il ne joue plus que dans des "bouses" et rêverait d'être engagé pour son prochain film par Quentin Tarantino.

Pour rembourser une partie de ses dettes, il accepte de se rendre à Majorque à l'anniversaire d'un milliardaire mexicain, qui a fait fortune dans les olives. Un certain Javi, joué par Pedro Pascal, qui est fan de l'acteur de Sailor et Lula et de Volte-face. Et c'est alors qu'il est recruté par la CIA pour enquêter sur les activités du marchand d'armes du milliardaire.

C'est assez frappadingue. On se demande sous quelle substance le scénario a été écrit. En tout cas, personnellement, je le déconseille à jeun."

Pierre Murat : "Ce film n'a absolument aucun intérêt"

Le critique de Télérama reproche au contraire au film son académisme : "Pour moi, c'est trop écrit à jeun, c'est trop sage. Les premières images m'ont fait rire. La jeune femme qui a été enlevée, et qui est à la base de toute l'intrigue, dit en voyant le vieux film de Nicolas Cage : "Fucking actor, fucking genius" !

Alors… Euh… Nicolas Cage est un comédien très moyen, et encore moins un "fucking génie". À partir de ce moment-là, on a beaucoup de mal à continuer à regarder.

Nicolas Cage, qui n'est pas bon, se paye un double peroxydé, mais qui est encore plus nul que lui.

Mais tout ça ne serait pas grave, explique Pierre Murat : "Cette histoire d'acteur raté qui veut reconquérir sa fille pourrait être sympa… Mais il faudrait un scénario écrit justement sous substance. C'est d'une sagesse, d'une lenteur, d'un académisme total… "Un talent en or massif" manque d'un peu de fantaisie. Il faudrait ce que Philippe de Broca avait su faire sur "Le Magnifique" avec Belmondo : il jouait sur les différences de rythmes et de styles pour montrer quand il s'agit d'onirisme, et quand c'est la réalité. Mais là, ça dure deux plombes !

Pierre Murat résume : "Ce film n'a absolument aucun intérêt. J'ai appris que comme le réalisateur n'était pas certain que Nicolas Cage accepte, ce qui est étrange vu que personne ne lui propose rien d'autre, il avait songé à Daniel Day-Lewis.

Alors oui ! Là, cela aurait été du "Fucking Daniel Day-Lewis, du fucking actor, du fuckings genius". Et ça aurait eu une autre gueule !"

Charlotte Lipinska : "De la série B assumée assez divertissante"

Au contraire, la journaliste a apprécié l'aspect divertissant du film : "Sur le même principe, on a déjà eu "Fucking John Malkovich" ("Dans la peau de John Malkovitch" de Spike Jonze) qui était plus subtil. Même Jean-Claude Van Damme avait eu aussi son film d'autodérision (série "Jean-Claude Van Johnson"). En France, on peut penser à Michel Blanc avec "Grosse Fatigue", à Marion Cotillard et Guillaume Canet avec "Rock'n roll" sur le même principe.

J'ai pris "Un talent en or massif" pour de la série B assumée et assez divertissante. Oui, ça manque de rythme. J'ai rêvé un Soderbergh d'il y a 20 ans pour réaliser ce film parce que je trouve que c'est assez drôle."

La journaliste ajoute que " Nicolas Cage se moque de lui-même : "Sa première réplique dans le film est "Je voudrais aller chez le coiffeur". Et quand on sait les tombereaux de critiques qu'il a eu à travers ses films parce qu'il avait toujours des moumoutes improbables et des coiffures invraisemblables !"

Il est excentrique, et farfelu. Le film l'est aussi.

Mais Charlotte Lipinska regrette, elle-aussi, la sagesse du film : "Malheureusement, "Un talent en or massif" est trop sage dans sa résolution puisqu'il retombe dans les travers du cinéma hollywoodien : la réconciliation familiale. Le film devient très fleur bleue sur la fin et ne pousse pas les curseurs du second degré à son maximum. Mais je trouve l'ensemble assez divertissant."

Eric Neuhoff : "Nicolas Cage se prend pour un acteur culte, or il ne l'a jamais été"

Pour Eric Neuhoff : "Ça partait plutôt bien, mais le problème, c'est qu'on sent que Nicolas Cage se prend pour un acteur culte - or il ne l'a jamais été. Même avec un revolver sur la tempe, personne ne peut citer un de ses grands rôles ! "Volte-face" a 20 ans (il avait encore des cheveux à l'époque !)

Tout le film repose sur la même idée. Et c'est dommage. Même celui sur Van Damme était beaucoup plus ironique, insolent et plein d'autodérision. S'il y en a un peu au départ, elle disparait pour laisser la place à l'image de l'acteur génial que tout le monde s'arrache.

C'est d'une grande platitude. Pierre a raison. Il aurait fallu un de Broca pour avoir le sens du rythme.

Le journaliste du Figaro ajoute : "Le milliardaire, qui est censé avoir fait fortune en vendant de l'huile d'olive, est évidemment un trafiquant de drogue. Mais il ne doit jamais toucher à sa came et ne boire que de l'huile d'olive : c'est lisse comme tout ! Le clone en plus jeune de Nicolas Cage est tellement botoxé et plein d'implants qu'il a l'air d'être plus vieux que lui aujourd'hui. Cela aurait pu être un vrai film sur lui, contre lui.

Cet acteur est un type curieux : il ne tourne que des nanars dont la plupart partent directement en vidéo. Et une fois tous les dix ans, il joue un film d'un type qui est perdu dans la salle.

Il raconte qu'il s'est toujours planté. Ici encore. C'est une constante chez lui."

Eva Bettan : "Un film qui part dans tous les sens dans un grand n'importe quoi"

Eva Bettan est déçue : "J'étais prête à regarder un film délirant. Je ne demandais que ça : une série B, une série Z… Tout ce que vous voulez ! Mais à l'arrivée, c'est un film extrêmement sage avec des petits passages où l'on se dit que le réalisateur a eu une belle idée.

Quand il marche tout droit, il entre dans la piscine à débordement en tenant sa bouteille. Et c'est comme si la bouteille le plombait au fond de la piscine. Il y a quelque chose d'assez entier : Nicolas Cage ne se pose pas de question : il y va ! Et c'est intéressant.

Mais le film part dans tous les sens, dans un grand n'importe quoi. C'est très dur de faire un film qui part dans tous les sens. Il faut une sorte de grâce et mener l'intrigue à la baguette.

À l'arrivée, c'est extrêmement conformiste."

