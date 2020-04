À partir de vendredi, Netflix proposera, à côté de ses créations originales et de son catalogue habituel de films et de série, des films d'auteur français et internationaux. François Truffaut est le premier réalisateur d'une série de cinéastes mis en avant, qui seront proposés tout au long de l'année.

François Truffaut, sur le tournage du film "L'argent de poche" © AFP / Dominique Maillet / Collection ChristopheL

Oui, il y a bien une rubrique "films d'auteur" sur Netflix. Et elle est même déjà plutôt bien remplie : vous y trouverez, par exemple, dans la catégorie "Art et essai", des films récents comme Moonlight de Barry Jenkins ou 4 mois, 3 semaines et 2 jours de Cristian Mungiu, Palme d'Or à Cannes en 2007. Et même des créations originales comme Roma d'Alfonso Cuarón.

Une cinquantaine de films d'ici à la fin de l'année

Mais de nombreux réalisateurs et réalisatrices de premier plan étaient encore absents et absentes de la plateforme de streaming sur abonnement. Lundi, le service payant, très sollicité pendant cette période de confinement, a annoncé le lancement d'un partenariat avec le distributeur MK2, connu pour ses salles de cinéma au contenu exigeant, pour diffuser les films d'une cinquantaine de cinéastes d'art et essai.

"Le rôle de MK2 à travers son catalogue de 800 titres représentant une partie de l'histoire mondiale du cinéma est de contribuer à la transmission de ce patrimoine universel (…). Cet accord de diffusion est une bonne nouvelle pour tous les Français amoureux du cinéma et de son histoire", a déclaré Nathanaël Karmitz, le président du groupe de cinéma.

Truffaut, puis Demy, Lynch, etc.

Sur les 800 titres de son catalogue, c'est une sélection de 50 films que MK2 va proposer sur Netflix tout au long de l'année – avec une arrivée progressive jusqu'à la fin 2020. Le premier cinéaste mis à l'honneur est François Truffaut, avec douze films mis en ligne vendredi, parmi lesquels les plus célèbres films du cinéaste, comme Le dernier métro, Les 400 coups, Jules et Jim ou Farenheit 451.

Par la suite, d'autres cinéastes rejoindront le catalogue de Netflix : sont d'ores et déjà annoncés Charlie Chaplin, Alain Resnais, David Lynch, Jacques Demy, Michael Haneke, Emir Kusturica, Xavier Dolan, Steve McQueen et Krzysztof Kieslowski.