Alors qu'Hollywood, en pleine révolution culturelle, s'apprête à décerner les Oscars, Minnie Mouse a reçu ce lundi 22 janvier 2018 son étoile sur Hollywood Boulevard.

Bob Iger, président de Walt Disney Company et Minnie Mouse le 22 janvier 2018 © AFP / Alberto E. Rodriguez / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Ce 22 janvier 2018 à Los Angeles, devant le cinéma El Capitan, propriété du groupe Disney, une étoile s'est ajoutée sur Hollywood Boulevard. Au firmament des stars qui ont fait la gloire de l'Amérique, il manquait un nom que le patron de Disney, Bob Iger, souhaitait faire briller dans cette période post-Harvey Weinstein. Et cette étoile porte le nom de Minnie Mouse.

Blanche-Neige, première étoile

Jusqu'à présent, les stars des personnages Disney de cette génération étaient plutôt (pas le chien) Mickey qui souffle ses 90 bougies cette année ou Oncle Picsou qui a eu 70 ans en 2017. A eux deux, les tôliers de la maison Disney avaient leurs dessins animés, leurs parutions papiers,etc. Oncle Picsou et ses neveux font même leur retour avec la Bande à Picsou dans une version XXIe siècle.

Mickey, lui, a reçu son étoile à Hollywood en 1978. Donald en 2004.

Les personnages féminins comme Minnie ou Daisy Duck n'ont, jusqu'à présent pas eu droit à ce genre d'égards. Mais Minnie n'est pas le premier personnage féminin Disney à recevoir son étoile. Avant elle, il y eut Blanche-Neige en 1987 et la fée Clochette, en 2010. Si elles ne sont pas des créations originales de Disney, leurs adaptations cinématographiques ont marqué des générations d'enfants.

Minnie, une femme des années folles

Minnie est née pendant les années folles et elle a été conçue comme un personnage féminin libre, en mini jupe et longs cils. Sa première aventure avec Mickey donne d'ailleurs le ton de son caractère.

En 1928, les studios Disney proposent au public Crazy Plane. Une aventure dans laquelle Mickey qui se rêve en Charles Lindbergh, emmène Minnie pour un vol et plus si affinités. Après quelques péripéties, mais un décollage finalement réussi, Mickey le pilote se montre insistant pour obtenir un baiser. Or, Minnie n'est pas du genre à se laisser embrasser par la première souris qui passe. Repoussant les avances de Mickey, elle gifle le malotru et finit par sauter de l'avion plutôt que d'avoir à subir ses assauts… Heureusement, grâce à ses sous-vêtements qu'elle utilise comme parachute, elle s'en sort sans le moindre mal.

La suite est bien sûr plus heureuse puisque depuis 90 ans, Minnie et Mickey forment le couple le plus solide d'Hollywood. Derrière cette étoile, il faut bien sûr y voir un symbole politique et commercial fort. La politique éditoriale de Disney a changé. Les princesses sont rebelles et n'attendent plus forcément le prince charmant. Avec le rachat des franchises Star Wars et Marvel, elles mettent leurs super pouvoirs à profit pour lutter contre les méchants qui se dresseraient sur leurs route.

Le mot de conclusion revient à la chanteuse Katy Perry, présente à la cérémonie pour honorer Minnie :