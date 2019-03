Il avait crevé l'écran en 2017 avec "Get Out"... le réalisateur américain Jordan Peele vient de sortir un tout nouveau thriller horrifique "Us" ! Un deuxième film réussi ? Ce n'est pas l'avis de tout le monde... Entre la farce et l'horreur, découvrez les avis du Masque et la Plume !

Us, de Jordan Peele (réalisateur de Get Out en 2017)

Le résumé du film par Jérôme Garcin

Un thriller horrifique, et deuxième film après Get Out, de l’acteur Jordan Peele, avec Lupita Nyong’o, Winston Duke, Elisabeth Moss. Une gentille famille (papa, maman et leurs deux enfants) se rendent dans leur maison de vacances où, à la nuit tombée, ils vont être rejoints par des amis et attaqués par de méchants clones. Ça dure deux heures.

L'un des meilleurs films de genre actuel, pour Jean-Marc Lalanne

J'ai eu peur et j'ai ri. C'est là où je trouve le film très fort, entre la farce et le film d'horreur, au premier degré. Et c'est grâce au talent exceptionnel de mise en scène de Jordan Peele.

Le film se prend un peu les pieds, il poursuit ce qu'il avait entrepris avec Get Out sauf qu'il étend la question aux classes sociales. Ce n'est plus seulement la question du racisme dans la société américaine contemporaine, mais celle d'une forme de séparation entre les gens qui sont exclus de tout et les gens qui sont privilégiés, qui sont socialisés. Là-dessus le film fait des "twists" assez complexes mais il y a des moments de cinéma totalement bluffant. Il y a quelque-chose qui me fait penser à Hitchcock et dont je pense qu'il est un hériter. Je pense que :

Jordan Peele est l'un des metteurs en scène de films de genre les plus puissants du cinéma américain contemporain.

Plastiquement extraordinaire et performance inouïe, pour Danièle Heymann

J'ai eu plus peur devant Get Out. J'avais été terrifiée ! Ici, on se demande ce qu'il veut nous dire... Que nous sommes nous pires ennemis ? Qu'il y a les nantis et les non-nantis ? Plastiquement c'est extraordinaire. La performance inouïe des acteurs qui jouent deux rôles, ceux d'une famille lambda, adorable, et leurs clones maléfiques, horrifiants. C'est donc un exercice de style absolument brillant. Mais une fois que le dispositif est en place, voilà... J'ai été plus accrochée par le long prologue qui explique le traumatisme de la mère de famille... et qui annonce le thème du film.

C'est passionnant mais un petit peu répétitif.

Nicolas Schaller lui n'a pas été convaincu...

C'est une petite déception pour moi, par rapport à son film précédent car je trouve qu'il tombe dans les écueils du second film qui sur-conceptualise, qui sur-intellectualise un peu tout. Le film ne me fait pas peur. Je suis impressionnée par la mise en scène mais il ne me fait jamais peur.

Il y a vraiment un déficit d'efficacité émotionnelle dans le film.

A côté de cela, ce qui me plait c'est la mise en scène qui est incroyable, il y a un sens de l'image folle. Et à côté de cela il y plein de références qui sont parfois un peu fumeuses, des lapins qui évoquent Alice au pays des merveilles, on pense au clip de Thriller, il y a La Quatrième Dimension qui est toujours un présent... Il ne fait pas quelque-chose de très convaincant. Reste une actrice qui est absolument fascinante, Lupita Nyong'o qui est incroyable, surtout dans sa manière de changer de visage dans le film.

Pierre Murat s'est très largement ennuyé...

Ce n'est pas mon truc ce genre de film, alors ça ne me fait ni peur, ni rire, je m'ennuie beaucoup.

Je suis d'accord avec Danièle, je trouve le prologue très inquiétant et il y a deux, trois plans que je trouve magnifiques. Il filme en plongée la famille qui marche sur le sable avec des ombres gigantesques... Dans les 2/3 du film on voit un enfant qui claque des doigts de manière complètement absurde, sans aucune logique, pour annoncer quelque-chose qui va se passer. Et ça c'est très bien. Mais comme il est obligé de faire des massacres, avec du sang... à ce moment-là ce n'est pas Hitchcock du tout pour moi. La fin est quand même assez pénible.

