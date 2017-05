Stéphane Grappelli, Michel Legrand, David Bowie, Ennio Morricone … 30 bandes originales de films choisies par Christine Masson et Laurent Delmas.

La bande originale, partie intégrante du film © Getty / fitie

Pour Vladimir Cosma :

La bonne musique de film, c'est la bonne musique tout court, celle qui doit pouvoir s'écouter sans images.

Depuis les tout débuts du cinéma, la musique existe. Du pianiste qui jouait en direct dans la salle pendant la projection aux grandes envolées symphoniques des blockbusters américains, la musique est indissociable des films. Quelques notes d'harmonica et un duel de cow-boys au beau milieu du désert surgit sur l'écran noir de notre mémoire, des sifflets et on se retrouve sur le pont de la Rivière Kwaï, un riff de guitare et James Bond tire sur une cible.

Depuis 1935, les Oscars du cinéma récompensent les musiques de film, au même titre que la réalisation, la photo ou le jeu d'acteur. Les Golden Globe depuis 1948, et les César depuis 1976. En revanche, aucune palme prévue par le Festival de Cannes qui célèbre cette année sa 70ème édition pour les compositeurs.

Christine Masson et Laurent Delmas ont réuni pour vous leurs musiques de films préférées. Une playlist à double entrée : les films ou les musiciens.

M.A.S.H. (Suicide is painless) voisine avec Autant en emporte le vent, Peau d’Âne (Conseils de la fée des Lilas) précède La La Land (Another Day of Sun). Ennio Morricone y croise Manu Chao, Michel Portal et David Bowie (présent deux fois, avec I Am Deranged et Modern Love). Sans oublier des raretés ou des versions plus méconnues comme Paris jadis interprétée par Jean Rochefort et Jean-Pierre Marielle dans Les Enfants gâtés de Tavernier.

► ECOUTEZ | "On aura tout vu" de Christine Masson et Laurent Delmas

1h45 de musique. Le temps d'un long métrage en somme. Clap, ça tourne. Belle écoute !

Set list de Christine Masson : 1. Macadam cowboy 2. M.A.S.H. 3. Pierrot le fou 4. Phantom of the Paradise 5. Il était une fois en Amérique 6. L’Exorciste 7. Papa est en voyage d’affaires 8. La grande Bellaza 9. Apocalyse Now 10. Maradona 11. Sugar Man 12. Autant en emporte le vent 13. Un Prophète 14. Parle avec elle 15. Lost Hightway

Set list de Laurent Delmas : 16. Mauvais sang 17. Kill Bill 18. Des Enfants gâtés 19. This must be the place 20. Habemus papam 21. La la land 22. Quand j’étais chanteur 23. Les Valseuses 24. Holly Motors 25. Les deux anglaises et le continent 26. Peau d’Âne 27. Les Voleurs 28. Champs d‘Honneur 29. Mrs Robinson 30. César et Rosalie

